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亞馬遜雲收入升12% 遜對手 第3季多賺兩倍 早段股價升逾5%

【明報專訊】受惠於AWS雲端服務、廣告及零售業務的銷售增長，加上大幅裁員削減開支，亞馬遜（美：AMZN）第三季利潤按年增長兩倍至接近100億美元；營業利潤率達7.8%，是2021年初以來最高。不過作為全球領先的雲端基礎設施服務供應商，AWS雲端服務收入按年僅增12%，升幅與次季大致持平。相比下，微軟旗下的Azure等雲端服務季度收入按年增長29%，而Google雲端業務季度收入亦按年增長22.5%，AWS的增長相對乏力。

不過，亞馬遜行政總裁賈西（Andy Jassy）強調，AWS業務正趨於穩定，近期與客戶簽署了多項新協議，並於本月生效，隨着客戶對雲端服務提供的生成式AI工具需求增加，未來幾年將可獲得數以百億美元收入。亞馬遜財務總監Brian Olsavsky稱，近期與客戶簽訂的多項新協議，其影響將顯示於第四季財報。亞馬遜股價早段升逾5%。受科技股業績帶動，納指早段股價升1%。

AWS第三季收入為230.6億美元，略遜於分析師預期。儘管AI為AWS帶來的提振作用暫未顯現，AWS仍是亞馬遜的利潤增長引擎。受惠於削減開支等措施，AWS的季度營業利潤率擴大至30.3%，是近兩年來最高。AWS的季度營業利潤按年增長19%至69.8億美元，較分析師預期高出13億美元。亞馬遜整體業務的營業利潤為112億美元，反映AWS對亞馬遜的盈利貢獻最大。

AWS營業利潤升19%貢獻大

除了AWS，廣告近期也成了亞馬遜的主要業務，其季度收入按年增26%至120.6億美元。根據Insider Intelligence的數據，由於更多零售商轉向作為電商巨頭的亞馬遜落廣告，令亞馬遜在全球數碼廣告市場的份額增至7.5%。作為全球數碼廣告龍頭的Alphabet，市場份額達28.4%，而Meta佔20.1%。

在電商領域，亞馬遜也面對Temu、Shein，以及在北美拓展電商業務的TikTok等新興對手的挑戰。為保持優勢，亞馬遜重組了物流網絡，以加快配送速度。剔除匯率變動的影響，亞馬遜第三季電商業務銷售額按年增長6%至573億美元。亞馬遜整體季度收入按年增13%至1431億美元，高於分析師預期。

英特爾業績勝預期 展望樂觀

此外，個人電腦（PC）等銷售疲軟，抑制了製造業對晶片的需求，美國晶片大廠英特爾（Intel）（美：INTC）第三季收入及利潤均按年倒退，但兩者均高於分析師預期，而英特爾對第四季的展望也較分析師預期樂觀。迹象顯示，PC市場復蘇勢頭持續，且科技企業對AI的需求將提振其銷售，英特爾股價早段飈升一成。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕英特爾（Intel） 電商 廣告 雲端 人工智能（AI） 亞馬遜（Amazon）

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