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經濟

HGC環電倡建連繫河套深圳光纖網

【明報專訊】特首在新一份《施政報告》推動大灣區建設，電訊商HGC環電行政總裁郭詠邦倡議，香港若要如報告內提到掌握大灣區發展機遇，需部署發展連繫香港河套至深港創新科技區的光纖網絡，同時要加緊幫助中小企進行數碼轉型，亦提出香港要加快發展海底電纜保持聯繫性。他們擬與港府進一步溝通及提出方案，期望確保香港維持連接東西方門戶的角色。

助港推動外企進內地

他說，HGC環電除了在香港河套區開展基建工程，並建議將光纖網絡從河套區延伸至深港創新科技區，相信這有助香港發揮推動外國進入內地，或內地邁向世界的跳板角色。同時，有見香港在連繫世界的海底電纜數目只由13條，在未來三年增至17條，屆時會被新加坡追過，亦最多與菲律賓拉平，他說集團會向港府提出方案。據此他期望發展以香港為中心，並在東南亞做好基建後，將數據及資訊從東南亞轉返香港往世界輻射開去。HGC環電更在一東南亞國家投資逾10億元發展相應基建，將來亦擬在東南亞繼續物色機會，冀助香港發展好現有電訊樞紐地位。

因應人才流失，該集團每年已投資1000萬元培訓資訊與通信科技人才滿足需求，但在現有機制下，培訓好的內地及海外人才，要調動過來香港工作並不容易，因此他建議當局提供彈性，幫助業界善用資源及進行人才調配。同時在推動數碼轉型時要顧及有需要的中小企，該集團ICT業務副總裁馮國麟更透露，去年內他們已獲逾500名中小企商戶採納其方案。

雖然要推動未來發展預見涉及投資眾多，但是郭詠邦強調，集團除了基金股東I Squared Capital支持，亦有三家主權基金參與投資，因此在資金上可以自行融資，亦有現金流支持進一步發展，因此無意上市。

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