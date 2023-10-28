香港快運：明年飛北京大興 擬聘500機組人員

全球航空業均面對人手短缺問題，毛潔瓊稱公司目前機師和機艙服務員數量合共近800名，今年內亦將有近百名來自大灣區的機艙服務員加入公司。據國泰航空（0293）《可持續發展報告》顯示，香港快運於2019年疫情前的機師和空服員總計為675名。

另該公司現飛15條航線，惟中國內地航線僅得寧波，她表示，明年首季將開設北京大興的航線，並於未來繼續加強內地航線網絡，冀增設更多航點。她又指，今年夏季平均乘客運載率（load factor）達97%，反映旅遊需求恢復，並預計今年底航班班次數量達到每周600班，有信心滿足乘客於聖誕的出行需求。

機隊規模方面，毛指出，明年將接收9架空中巴士A321 neo，料有助帶動客運力超越疫情前水平約70%，並於2025年底前將目前機隊30架擴充至40架飛機。

推票價10元起優惠 共10萬張

對於國泰早前行使購買權向空中巴士公司購買32架空中巴士，並由國泰與香港快運營運，料2029年底前付運。她表示香港快運或可取得一半飛機數量，但強調最終取得數量仍要視乎香港快運業務的增長速度而決定。

香港快運於昨日慶祝公司成立10周年，宣布由今年10月28日至30日，推出指定航線優惠票價10元起，共有10萬張機票供公眾搶購。