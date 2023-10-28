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經濟

科網發威領港股漲354點 上證重越三千

【明報專訊】美國10年美債息高位回落至4.9厘，加上市場憧憬習拜會有望下月舉行，有助改善中美關係，刺激亞洲區股市普遍做好，尤以中港股市指數升逾2%表現最佳，而上證綜指更重越3000點關口，至3017點收市。恒指最高見17,497點，且接近高位收市，報17,398點，升354點，升幅2.08%，且收復10天平均線，而大市成交額回升至914.8億元。證券界人士指，市場預期中國人民銀行在年底前再次降準，釋放更多流動性，刺激股市向上。

總結本周，恒指累升1.3%，國指累升1.8%，科指更累升3.9%，而上證綜指累升1.1%，深證成指累升2%。

外長訪美 憧憬習拜會成事

中國外長王毅訪美，令市場憧憬在下月舉行的亞太經濟合作組織峰會上，中美領導人能夠會面，改善市場氣氛，北水南下更盛，連續兩天淨流入，昨天淨流入約42億元，比周四多近九成。

科技股龍頭ATMXJ反彈，阿里巴巴（9988）彈3.3%，美團（3690）升2.9%，帶動科指升2.5%。市場引述內媒指，隨着電商開放藥品類目的非處方藥店舖准入規則，大批連鎖藥店及藥企取得加入平台的資格，新興電商開展醫藥零售，或有助藥品零售企業開展新市場增長點。消息亦刺激一眾醫藥股向上，升幅最大4隻藍籌股均為醫藥股，當中翰森製藥（3692）升11.7%，為藍籌升幅王，石藥集團（1093）升10.8%，中國生物製藥（1177）升9.8%。

分析：未擺脫尋底格局

意博資本管理合伙人鄧聲興指出，對今季港股較看好，除美國債息再升空間有限，料現水平見頂外，中美博弈或改善，加上內地推出一系列刺激經濟政策效果顯現，吸引外資基金入市，並相信恒指在16,800點已見底，因為該水平市盈率僅8倍，有一定支持力度，後市視乎資金流動性，如會否降準等。第一上海首席策略師葉尚志指出，恒指反彈上試至20天線水平，即17,500點，而大市成交量雖回升，但仍低於年內日均1066億元水平，故港股屬反彈，相信後市仍未能擺脫尋底格局，初部估計階段性底部或在15,700至16,700點內。

相關字詞﹕債息 石藥集團 翰森製藥 降準 恒指

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