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經濟
劉敬華 環球樓市

投資策略

英發展商：倫敦住宅海內外需求未減

【明報專訊】最近一項調查顯示，逾九成本港投資者視樓盤設施為購置英國物業的基本要求。英國大型發展商Berkeley Group旗下St James銷售及營銷總監Katie Thompson表示，儘管近月英國樓市受壓，惟倫敦住宅的海內外需求未減，當中以鄰近鐵路站，並且備有會所設施的物業需求愈來愈大。

世邦魏理仕調查結果顯示，95%香港投資者在購買英國住宅物業時會將樓盤設施列為基本要求之一。Katie Thompson指出，其實不僅香港潛在買家有此要求，基於疫後不少上班族仍維持一周數天居家辦公工作模式，以致近年無論是置業或租樓人士均傾向選擇可提供更多施設的屋苑，如工作空間、會議室及泳池等，以滿足生活及工作上的需要，對此類屋苑的租金及樓價有一定支持，除設施以外，疫後買家亦傾向選擇具室外空間，如設有露台的單位。

市中心近鐵路站樓價較堅挺

英國按揭機構全英房屋抵押貸款協會（Nationwide Building Society）早前公布的9月英國樓市數據顯示，9月份英國平均樓價按年跌5.3%。Thompson表示，樓市難以一概而論，即使綜觀英國樓價錄跌幅，當中也可以有個別樓盤價格逆市上升，由於樓盤所處的地理位置、周邊配套、同區供應及樓盤設施等因素均可影響樓價，如處於倫敦罕有的市中心區域，且鄰近鐵路站、知名學府及商業區等的樓盤價格受大圍市况的影響自然較少。

Thompson並稱，不擔心倫敦樓市前景，儘管近期有不少有關英國樓市的負面消息，但市場對倫敦住宅的興趣未見消減，以該公司旗下的倫敦項目White City Living為例，過去3個月透過網上、電話及到場合計的潛在買家查詢約增加20%，而且根據過去的經驗，每當倫敦樓市出現調整，潛在買家及投資者便會有所增加，而隨着該項目的第一期及第二期相繼入伙，英國本地買家的比例亦逐步增加，目前該項目本地及海外買家約各佔一半。

世邦魏理仕料英2025年樓價回升

對於英國樓價前景，世邦魏理仕截至今年7月的研究顯示，由於英國按揭利率居高不下，為樓市帶來下行壓力，預期今年英國整體平均樓價跌幅約為6%，料明年或會再跌2%，預計至2025年樓價將錄4%升幅，至於樓價水平，該行估計今明兩年英國平均樓價將保持於疫前水平之上，預期不會低於25萬英鎊水平（折合約236.15萬港元）。據英國按揭機構Halifax的數據，9月份經季節性調整的英國平均樓價為27.86萬英鎊（折合約263.17萬港元）。

至於倫敦樓市，世邦魏理仕指出，今年上半年倫敦由第1區（Zone 1）至第6區（Zone 6）所有地區的新建房屋銷售數量均有放緩的趨勢，估計今明兩年倫敦平均樓價跌幅將分別為逾6%及逾2%，跌幅較整體英國平均樓價為大，但料2025年倫敦平均樓價將升約5%，升幅將跑贏整體英國樓市，基於預期2023年至2025年倫敦住宅的年均竣工量約為3.21萬個單位，低於倫敦計劃的年均目標5.25萬個單位，即未來3年內的住宅供應短缺單位數目約為6.1萬個，將支持倫敦樓價於2025年出現較大幅度回升。

上半年現金買家增 首置按揭買家減

在利率偏高，而英鎊匯價相對偏軟下，世邦魏理仕表示，今年上半年英國樓市現金買家數目錄升幅，期內現金買家按年增加18%，同期英國首置按揭買家按年減少24%，而買樓出租（BTL）按揭買家按年更跌45%。Thompson指出，目前旗下倫敦項目的買家中，有敍做按揭的，也有現金買家，至於用家及投資者比例，則較難釐定，因有不少個案是兩者兼備，以本港及內地買家為例，當中不少是為子女數年後赴英升學而購置英國住宅，以致購入後會先行出租，而單位類型方面，目前以兩房單位較受市場歡迎。

St James旗下大型住宅項目White City Living，最近來港推售最新一期Cascades Two，提供107伙，類型包括開放式、一房、二房以及三房單位。Thompson指出，White City Living是一項佔地11英畝的重建計劃，位於投資高達80億英鎊的綜合發展區白城機會區（White City Opportunity Area）的核心地帶，處於倫敦第2區（Zone 2），毗鄰兩個地鐵站，整個項目分六期發展，屋苑提供多項設施，包括帶有無邊際泳池的屋頂海灘會所、健身室、小型影院，以及設有會議室和私人辦公空間的住戶休閒區，是次推售的Cascades Two樓層底部為水景花園休息區，建築外觀的設計靈感來源於天然彩陶，每戶均設戶外空間，單位室內面積介乎478至1661平方呎，售價由61萬英鎊起（折合約576.58萬港元）。據地產代理Benham & Reeves數據，White City Living目前已入伙單位的租金回報可達4%。

明報記者 劉敬華

[劉敬華 環球樓市]

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