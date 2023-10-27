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經濟
葉創成 創富倉

投資策略

葉創成：逆市創逾1年高 安東油服續持有

【明報專訊】美國10年期國債孳息率本周曾升穿5厘，創逾16年高位，市場相信美息在更長時間維持在更高水平（Higher for Longer），港股繼續被高息環境壓得喘不過氣，恒指本周二最低報16,879點，屬今年低位，之後低位徘徊，昨日收報17,044點。雖然港股市况頗差，但也可找到亮點，筆者3月在本欄推介的安東油田服務（3337）近日股價在成交配合下逆市向好，昨日收報0.48元，屬逾1年高位；筆者現仍持有該股，下文將會詳細分析。

筆者於3月10日在本欄發表題為「再減持超媒體 小注買安東油服」的文章，當時透露已以每股1.68元減持超媒體（0072），並以每股0.44元小注買入剛為去年業績發「盈喜」、2013年曾帶挈筆者贏得「花旗集團傑出財經新聞獎」季軍的安東油田服務。當時筆者期望安東油服未來幾年業務持續理想，經營淨現金流繼續上升，可以用來加速償還債務，減少財務費用，因此出現估值上調，這樣的話，股價仍有很大上升空間。

上半年盈收淨現金流均升

雖然安東油服去年核心盈利略遜於筆者預期，惟該股今年上半年收入按年增加12.1%至9787萬元（人民幣，下同），盈利上升7.9%至1.03億元，經營淨現金流亦上漲6.3%至3.41億元，表現不錯；更重要的是，安東油服前周五公布上季運營情况及本季展望，披露上季新增訂單按年大升48.8%至10億元，帶動至上季末在手訂單增加至近100億元，並強調將繼續圍繞現金流經營和回報率的核心指標，加強內部管理，衝刺全年經營目標，上述策略受投資者認同及追捧，股價近日逆市向好。

在手訂單百億人幣 伊拉克佔三成半

值得一提的是，安東油服上季末在手訂單近100億元中，三成半來自伊拉克，該中東傳統產油大國在2003年曾被美國指她擁有大規模殺傷性武器、對國際和平構成威脅為由發起戰爭，而美軍獲勝後在2011年撤離，伊拉克至今一直處於百廢待興的階段。筆者認為，安東油服近年在伊拉克幫助當地企業開採石油，有助該國以出售石油來賺取外匯，集團由此亦賺到收入及盈利，也算是中國「一帶一路」倡議中參與各方多贏的成功例子之一，亦屬得來不易，這也是筆者樂意繼續持有該股的原因。

[葉創成 創富倉]

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