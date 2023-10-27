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經濟
徐風 隨風投資

投資策略

徐風：《施政報告》未能實質幫助金融行業

【明報專訊】又一年的《施政報告》出爐，對金融界而言，自然會關注政府對金融政策的變動。報告中較受市場關注的是，股票印花稅稅率由現時買賣雙方各按交易金額支付0.13%，減少至0.1%，重返2021年前的水平。

到底要否減低印花稅稅率，政府與證券業界人士各說一詞。財政司長陳茂波曾在網誌中表示，印花稅稅率高低，與證券交投熱度並沒有太大關連，並羅列歷史數據，指出於1999至2001年政府曾三度下調股票印花稅，但日均成交額卻由1997年約143億元，減少至2002年的60億元；近期於2021年加稅後，交投量也曾一度上升，以證明上調印花稅稅率，並沒有導致股票交投萎縮。

不過，證券業則認為，交易成本愈低愈好，才能吸引投資者重新入場，增加交易次數，甚至有機會吸引程式交易，以進一步增加成交額及交易佣金，證券行業才能逐漸復蘇。

不過，減少印花稅稅率，真的是救市的靈丹妙藥嗎？就以早前剛宣布降低印花稅的A股作為例子，在今年8月27日晚國家財政部、稅務總局宣布，證券交易印花稅實施減半徵收，「以活躍資本市場、提振投資者信心」。結果，在8月28日滬深300指數開市高開5%，但其後無以為繼，最終僅升約1.2%，至3753點。時至昨日，滬深300指數收報3514點，較兩個月前宣布減稅時跌近6.4%。可以見到，即使降低印花稅，但假如實體經濟仍未復蘇，投資者情緒未見樂觀，那麼減稅只會讓他們脫手減持股票的成本降低，反而有機會進一步助長投資者清倉觀望後市的心態。

減持成本降 反助長清倉觀望後市

另一方面，財庫局表示，估計實施建議後，庫房將每年減少141億元收入。香港經濟未見明顯復蘇，土地拍賣招標、股票及物業成交量都持續縮減下，政府的收入勢必減少，但政府的開支卻不斷增長，面臨結構性財赤的困境不斷加深。到底庫房的儲備何時「玩完」，而當香港政府的財政儲備持續縮減下，未來是否有能力捍衛港元與美元的聯繫匯率，會否出現「港元危機」，都值得投資者們留意。

《施政報告》提出的其他促進股票流動性的措施，例如檢討股票買賣價差、降低市場資訊費用等，都是面向機構投資者降低成本的舉動，對一般散戶投資者的影響，可謂聊勝於無。同時，由於港股交易成本因印花稅而高昂，過往一直難以吸引高頻交易商，即使有意減稅降費，但成本仍遠高於美股交易，預期也難以令高頻交易商轉戰港股。

港股交易成本仍高 難吸高頻交易商

眾所周知，真正能夠促進港股交投量及股市表現，是仿效新加坡，與世界各地接軌，發揮政府所謂的「超級聯繫人」角色，為各個商家連接商機，並提升香港的國際地位，從而令實質經濟增長得以提升。準備充足後，最後等待美國息率可以逐步下降，令熱錢可以重新由美國流出至其他市場，重新令股市熾熱起來。

然而，香港並非像新加坡是一個獨立國家，而是「一國兩制」的特區，隨着中美關係疏離，環球息率高企，難以吸引外資及外企流入，香港竟「淪落」至需要連接尼泊爾、老撾等「N線小國」搶人才，並在《施政報告》大書特書，相信投資者可領會政府改善香港經濟的能力有多大。

[徐風 隨風投資]

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