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經濟
國際金融

Meta季度收入 達2660億新高

【明報專訊】受惠於廣告需求回升，facebook母企Meta（美：META）第三季收入按年增長逾23%至341億美元（約2660億港元），是Meta於2012年上市以來，最高的季度收入紀錄。隨着削減成本措施見效，Meta季度利潤達116億美元，是去年同期的兩倍以上。

憂收入波動 股價曾跌5%

Meta透露，儘管Meta的社交媒體服務不在中國營運，中國廣告商卻是其第三季收入增長的動力。不過在以色列-哈馬斯戰爭開始後，Meta在第四季初的廣告需求轉弱。鑑於中東形勢難以預測，未來收入表現可能存在波動，Meta擴大第四季收入預測範圍。Meta預計，本季收入將介乎365億至400億美元，上下區間達35億美元，間距較以往多出10億美元。Meta股價早段一度跌近5%，低見285.02美元。

廣告收入佔Meta第三季總收入的98.5%。Meta財務總監Susan Li表示，中國廣告商第三季的支出進一步加快，為季度收入發揮重要作用，電商和遊戲都「受惠於中國廣告商為吸引其他市場客戶的支出」。在Meta的市場分類當中，包括南美在內的「世界其他地區」銷售增長最為強勁，增幅達36%。巴西對該地區的銷售增長作出重要貢獻，這部分由於中國廣告商向巴西用戶投放廣告的需求增加。相比下，歐洲市場第三季收入增長35%，亞太區增長19%，而北美增17%。

Susan Li表示雖然疫情期間經歷了一些「波動時期」，但Meta見證了中國市場「較長期的整體增長趨勢」。隨全球供應鏈問題緩解，中國企業正尋求在海外擴張業務，並以Meta作為主要宣傳工具。Meta又預告人工智能（AI）將是Meta明年最大的投資領域。為避免大量增聘人手，將下調一些非AI項目優次，把人手調到AI領域。

（綜合報道）

[國際金融]

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