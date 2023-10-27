歐央行維持利率不變 暗示見頂

【明報專訊】歐洲央行在連續10次會議上調利率後，宣布3大關鍵利率維持不變，隔夜存款利率繼續維持在4厘，是歐洲央行去年7月啟動加息周期以來首次按兵不動。在此輪加息周期合共加息4.5厘的歐洲央行認為，關鍵利率若在當前水平維持足夠長時間，將為實現通脹回落至2%目標作重大貢獻，重申未來的利率決策仍以經濟數據為依據，並確保利率在足夠長時間內，維持在足夠限制性水平，暗示歐元區利率已見頂，未來可能毋須再次加息。歐元兌美元昨晚微跌至1.0545左右。
料明年通脹降至3.2%
歐洲央行行長拉加德形容歐元區經濟疲軟，但通脹壓力仍強勁，若中東衝突推高能源成本，通脹壓力可能加劇。她強調利率需維持穩定，任何有關減息的猜測都言之過早。她說：「有時按兵不動也是一種行動，維持利率不變的決定是有意義的。」由於歐洲央行上月已釋出利率見頂的信號，該央行昨公布的利率政策符合預期。
歐洲央行預期，通脹仍將在「過長的時間維持過高的水平」，不過由於基數效應等因素，通脹升幅在9月顯著回落，且多數通脹指標也持續放緩。歐元區9月通脹率按年升幅已降至4.3%，是2021年10月以來最低。
歐洲央行預測歐元區明年通脹率降至3.2%，並在中期降至2.1%。歐洲央行預期，歐元區今、明兩年的經濟增長，分別為0.7%和1%。該央行重申「抗疫緊急買債計劃（PEPP）」的到期債券再投資將維持至2024年底。拉加德表示，未討論提前減持疫情期間緊急購入的1.7萬億歐元（約14萬億港元）債券，以保護歐元區脆弱經濟體的債市。
（綜合報道）
[國際金融]
相關字詞﹕歐元 通脹預期 利率 歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde） 歐洲央行 抗疫緊急買債計劃（PEPP）