美上季GDP增4.9% 近兩年最勁 個人支出升4% 美匯指數漲至106.88

美國經濟出乎意料具韌性，美匯指數昨晚升至106.88，是近3周高位。數據公布前市場已預期第三季經濟轉強，美10年期國債孳息率，在香港時間周四下午曾逼近5厘。美、日利差擴大，帶動日圓兌每美元再跌穿150心理關口，低見150.77，是接近30年低位。每百日圓兌港元跌至5.2算左右。日本財務大臣鈴木俊一昨日稱，正以高度緊迫感密切關注外匯走勢。

市場料聯儲下月維持利率不變

昨公布數據顯示，美國第三季個人消費支出（PCE）物價指數初值按季折合成年率升2.9%，較次季2.5%升幅加快。不過剔除食品及能源價格的核心PCE物價指數，由次季3.7%回落至2.4%，是2020年第四季以來最低增幅。市場繼續押注美聯儲利率按兵不動。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示交易員押注美聯儲11月維持利率不變的概率接近99%，而12月加息的概率只有兩成左右。

對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，由數據公布前的5.1厘回落至午夜前的5.05厘。美國10年期國債孳息率跌穿4.9厘。不過美股3大指數午夜前續跌，受Meta（美：META）等科技股下滑影響，納指午夜前跌逾1%。

核心通脹緩和之際，消費者需求增強。美國企業第三季的庫存投資增加，以滿足強勁的需求。消費者第三季對住屋、醫療保健、金融服務、保險等的支出增加，且在外出用膳及娛樂等花費更多，也購入了更多車輛。

美汽車業罷工可望結束

受運輸設備等強勁的需求帶動，昨公布美9月耐用品訂單按月增長4.7%，從8月的收縮0.1%反彈，遠超市場預期的1.7%增幅，這是耐用品訂單2020年7月以來的最大月度增長。

此外，住宅投資在連續收縮9個季度後反彈，也推動美國經濟增長加快。不過分析預期，隨着美國10月恢復學生貸款償還，加上美國汽車工人聯合會（UAW）9月中開始發起罷工，預計美國第四季GDP增長將有所放慢。不過UAW昨表示，與福特（美：F）達成臨時協議，雙方同意在4年合約期內加薪25%，令持續近6周的罷工可望結束。

（綜合報道）

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