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經濟

小米發布14系列新手機 3999元人幣起

【明報專訊】小米（1810）昨晚發布新手機「小米14系列」和新作業系統「小米澎湃OS」。集團創辦人兼董事長雷軍於發布會上形容，小米14較上一代機型是跨越性的大升級，更指其標準版直接越級與iPhone 15 Pro相比。昨日小米股價最高升至13.64元，升3.33%，收報13.36元，升1.21%，成交11.63億元。

雷軍：越級與iPhone 15 Pro相比

雷軍表示，「小米澎湃 OS 」系統經過13年探索和7年研發，將有助集團策略升級為「人車家全生態」的操作系統。同時，小米發布旗艦機型小米14，起售價為3999元（人民幣，下同）（約4275港元），而小米14 Pro 起售價為4999元（約5344港元）。他指小米14首發搭載第三代驍龍8，配備全新的徠卡Summilux鏡頭，相信其標準版可與蘋果最新推出的iPhone 15 Pro比較。另據介紹，小米與金山辦公（滬：688111）達成合作，小米14系列手機用戶可透過小米社群下載搭載「WPS AI」功能的專屬版「WPS」，試用其大語言模型的人工智能應用。

小米汽車明年上半年上市

至於小米汽車進度，雷軍稱，小米汽車目前進展非常順利，明年上半年正式上市，待合適時候會公布。早前，據內媒引述消息人士指出，小米汽車現在正處於試生產階段，每周生產大約50輛樣車。

同時，據報小米汽車在北京亦莊工廠大規模招聘工人，招聘規模在100人上下。

相關字詞﹕小米14 小米

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