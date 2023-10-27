李寧降全年收入增長指引 股價瀉兩成 大行紛唱淡 大和削目標價近四成

「竄貨」問題影響電商線下銷售

「竄貨」是指經銷商為取得更大盈利，將產品跨地區降價銷售。李寧本周三公布，集團（不包括李寧YOUNG）上季零售流水按年錄得中單位數增長，同店銷售就錄得中單位數下跌。大和指李寧上季零售流水表現遜該行預期，相信主要受批發及電商均受竄貨問題所影響。考慮到下半年消費者情緒差過預期，加上集團正進行業務調整，李寧管理層將今年全年收入按年增長指引下調至單位數，原先指引為增長10%至20%的中段。

大和將李寧投資評級從「買入」下調至「跑贏大市」，預計短期內將繼續受到宏觀不利因素，以及內部調整措施影響，一旦市場情緒好轉，李寧較同業反彈幅度或更大，目標價亦由55元下調至34元，降幅達38%。

大摩把李寧今年至2025年的銷售額預測分別下調6%、11%及13%，盈利預測亦分別下調17%、17%及16%。該行預期，集團今年全年銷售將增長8%，惟盈利倒退8%。短期而言，大摩料市場對上季業績反應負面，但重整目標後，可減輕投資者對業務質量及增長持續關注。該行指出，預期折扣幅度會較過去預期更大，令集團毛利率及零售額受壓，加上第四季需減少批發出貨達至銷售、庫存及折扣的平衡，全年收入目標亦受影響。不過該行調整李寧盈測後，估值相當於明年預測市盈率17倍，屬吸引水平，目標價由71元下調至51元，加上集團長期前景被低估，維持「增持」評級。

丁水波增持特步 涉資1415萬

李寧股價急插，體育用品股亦捱沽，安踏（2020）收市跌5.3%至85.95元，特步（1368）及361度（1361）分別跌4%及1.5%。不過北水趁低掃貨共錄7.89億元淨流入。特步主席兼行政總裁丁水波本周三再增持200萬股，每股平均價7.0755元，涉資約1415萬元，持股量增至49.16%。

明報記者 蕭嘉聰