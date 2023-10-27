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經濟

港交所跌至今年低 花旗料減印花稅谷交投有限

【明報專訊】特首在《施政報告》提出降低股票印花稅、並且研究要多管齊下力谷市場流通量，惟投資者不賣帳，實行照沽港交所（0388）。港交所股價昨繼續尋底，曾跌3.1%見今年低位，全日收報273.2元，跌幅仍達1.79%，亦為今年最低收市價。大行對當局減印花稅的意見好淡分歧，花旗直言有關舉措刺激交投有限。華泰證券則稍為看好，謂今次出招有望部分提振交投活躍度和投資者信心。

沽空比率升至33%

港交所昨日股價下跌同時，成交額卻見縮減，單日減少17.87億元，只有21.9億元。儘管沽空額亦較前日略減不足1億元，但是沽空比率則因為總成交額降低而變相連升兩日，最新比率提高至33.12%。

花旗發表報告指出，降低股票印花稅料有助減低交易成本7%至9%，若落實縮窄差價，有望更進一步降低交易成本，不過未預期會明顯帶動高頻交易。由於遇上市場氣氛欠佳，交投欠奉，料總成交不會顯著上升。當局提出削減數據費，有關費用收入只佔港交所整體收入約5%，相信對港交所而言情況可控。

相對而言，高盛認為，降低股票印花稅後，估計會有助刺激股票交投增加10%至12%，但是由於市場成交額較前減少，至9、10月份時只有日均分別900億元及750億元，對刺激更高的流轉率（velocity）的效應目前儘管較模糊，但是配合較佳的宏觀環境及盈利的背景下，其仍然預期明年的日均成交額會增至1160億元。另由於交易及結算佔港交所四成收入，相對數據費佔收入5%，即使數據費降低，對港交所盈利影響亦有限。

華泰證券則表示，儘管調整後的印花稅仍然高於全球部分主要市場，美債收益率高企亦壓制市場流動性，但認為今次政策發力，仍有望緩解港股交投活躍度的下行壓力，亦有望部分提振交投活躍度和投資者信心。

相關字詞﹕華泰證券 高盛 花旗 港交所

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