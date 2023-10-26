7指定區逾60年舊樓 申強拍門檻降至65%

標準化補價擬擴至元朗北區屯門

政府消息人士指出，強拍申請門檻放寬程度除考慮樓齡外，亦考慮地區重建的需要。據悉，政府將7個區域納入為迫切重建需要的舊區，包括西營盤/上環、灣仔、長沙灣/深水埗、油麻地、旺角、馬頭圍（包括九龍城及土瓜灣），以及荃灣，上述區域樓齡50年以上的舊樓，強拍門檻由80%降至70%，涉及4000幢；樓齡60年以上門檻則降至65%，涉約1300幢，預期今年底公布詳情，以及提出法例修訂草案。近年積極參與舊樓併購的樂風集團，其投資管理總監梁鎮峰表示，集團歡迎當局放寬強拍門檻至六成至七成之法例修訂草案，相信可加快推動市區重建步伐，並有利該區之項目發展。

政府亦計劃在今年內恒常化工廈重建的標準金額安排，將適用範圍擴展至1987年前落成的特殊用途工廈，該等特殊用途工廈包括皮革廠、製衣廠及食物製造廠等，估計涉約100幢工廈。資料顯示，政府自2021年3月推出工廈重建的標準金額後，截至今年8月，過去兩年多合共有13宗相關申請，較有標準金額之前平均每年只有3宗工廈補地價個案為多，認為措施有成效，因此擬擴展至特殊用途工廈。

另政府建議擴大標準化補地價安排，分階段將標準金額擴展至新界農地，首階段對象是元朗、北區及屯門的現有新市鎮範圍及鄰近鐵路站的私人發展項目。據悉，具體詳情將在今年底前公布。

政府亦精簡法定及行政程序，如在12周內完成處理簡單業權查核個案，加快發放收地補償，亦加快圖則審批，今年內會公布全面採用建築信息模擬技術（BIM）製作和審批私人發展項目的建築圖則路線圖。此外，當局計劃活化紅磡站及周邊用地，重新規劃及發展紅磡站及周邊鐵路設施用地，以及香港體育館以南的臨海及碼頭設施用地，涉用地共約10公頃。消息人士亦透露，當局將會邀請港鐵（0066）進行初步研究，期望明年完成，不排除部分用地將作商業或住宅用途。