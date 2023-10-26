減辣後一手錄19成交 維港滙3宗涉逾億 啟德海灣今開示位予公眾 澄天最快今開價

明報記者 林可為、管龍欣

新盤市場昨錄至少19宗成交，令本月整體一手成交增至近195宗；當中信置（0083）牽頭、已屆現樓的西南九龍長沙灣維港滙II連售3伙，吸金逾1.1億元，售出單位包括早前曾遭撻訂的1座17樓A室，實用1536方呎4房戶，成交價5290萬元、實呎3.44萬元；同座17樓B室，實用1432方呎4房戶，成交價4663萬元，實呎3.25萬元；5座25樓實用490方呎兩房戶，以1357萬元售出，實呎2.76萬元，而上述單位分別由3組不同買家購入。

嘉華溫偉明：啟德海灣擬下月初開售

恒地（0012）系樓盤昨日亦售出10伙，當中啟德現樓HENLEY PARK沽出兩個實用380餘方呎1房戶，實呎均逾2萬元。事實上，多個新盤皆在《施政報告》出台後加快銷售進程，嘉華（0173）牽頭、樓花期約18個月的啟德跑道區啟德海灣1期，日前公布以折實均呎1.97萬元首推208伙後，嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，項目設於北角的示範單位將於今日開放予公眾參觀。溫續稱，啟德海灣1期即將接受入票，視乎市場反應再敲定上載銷售安排時間，爭取下月初首輪開售，而將來加推單位具提價空間。

晉環周日推售11伙 包括10伙撻訂單位

英皇國際（0163）香港仔約18個月樓花盤澄天，最快今日開價。英皇國際副主席楊政龍表示，減辣措施有助提升投資者及外來人才置業需求，料短期刺激樓市交投。另路勁（1098）牽頭、已屆現樓的黃竹坑港島南岸1期晉環，日前連錄9宗撻訂後，昨更新價單及上載新銷售安排，敲定本周日（29日）推售11伙，其中10伙屬曾遭撻訂單位，其餘1伙新增10%折扣變相減價，單位為2B座5樓D室，實用294方呎另連平台，最新直減折扣為31.7%，另120日提前上會2.5%現金回贈。

永義（1218）窩打老道現樓譽林昨上載樓書，全盤56伙，46伙為標準開放式至3房戶，實用260至754方呎；另10伙特色戶，實用625至2597方呎，戶型由3房至4房複式戶。

[2023年施政報告]