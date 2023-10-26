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經濟
2023年10月26日星期四
股市最前線
施政報告後恒指升幅收窄 全日升93點 地產股午後全線偏軟 港交所倒跌4%收市
水利基建股領漲 A股兩連升
設新平台擴闊基金銷售網絡
惡劣天氣不停市 未來半年諮詢
降港股資訊費用 業界：難言驚喜
信置黃志祥：留意港入標買地機會
恒大未交辯護文件 清盤風險升 碧桂園美元債首宣告違約
富時羅素指數：升至進階新興市場 中國未達標
中海外第3季經營溢利35億人幣
市場需求弱 ASMPT上季少賺98%
Alphabet雲業務增長放緩 股價挫 微軟押注AI奏效 季績遠勝預期
波音降737全年交付目標
開雲上季銷售額挫13% 遜預期
美元定存高息精選
徐風：萬億國債是否救市良方？
技術取勝：聯塑料4.5元附近阻力大
劉思明：基建股中期弱勢難逆轉 勿見升高追
周顯：24小時交易或可「止蝕」
湯文亮：猶抱琵琶半遮面
減辣後一手錄19成交 維港滙3宗涉逾億 啟德海灣今開示位予公眾 澄天最快今開價
減辣後回流港人718萬購珀麗灣
7指定區逾60年舊樓 申強拍門檻降至65%
蔡志忠：減辣未有針對工商舖市場
恒地中環新海濱地王 批圖則涉175萬呎
M&G英卓投資管理Fabiana Fedeli：英國樓市穩健 地產股超賣
美企後年再融資需求大 聯儲局明年或減息
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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施政報告後恒指升幅收窄 全日升93點 地產股午後全線偏軟 港交所倒跌4%收市
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徐風：萬億國債是否救市良方？
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減辣後一手錄19成交 維港滙3宗涉逾億 啟德海灣今開示位予公眾 澄天最快今開價
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