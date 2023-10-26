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經濟
徐風 隨風投資

投資策略

徐風：萬億國債是否救市良方？

【明報專訊】近日港股投資者似乎活在一個「二次元」世界之中：內地公布今年第三季度經濟增長（GDP）按年升4.9%，超過市場預期；不過，回望股市，A股於本周一才見年內新低，而港股在周二則一度跌穿17,000點的心理關口，同樣出現今年的新低點。內地經濟愈唱愈好，但一家又一家的內房公司倒下，留下數以萬億元計的債務深淵，投資者手上的彈藥愈來愈少，或許算是另類的「經濟奇蹟」了。

至周二晚上，有望實現今年5%經濟增長的中央政府，突然宣布增發1萬億元人民幣國債，並提高赤字預算目標，由3月時設定的佔GDP的3%上限，進一步增加至3.8%。據內地官媒報道，這批債券的發行，是為了集中力量支援災後恢復重建，以及彌補防災減災救災短板，其中一半將於今年年底前使用，另一半於明年使用。

政府發新債 意味未來開支將增

如果從經濟理論層面分析，政府發新債，意味政府未來將會增加開支，而GDP的計算方法，政府支出是其中一個重要項目。因此，市場認為中央政府的做法，是藉發行國債，提升政府開支，從而帶動國家經濟加速增長，刺激恒生指數夜期當日晚上一度抽升500點以上，似乎反彈在望。

然而，夜期500點的升幅，在昨日收市「已經不存在」，最終升不到100點，收市升93點，並出現一條巨大的陰燭，為後市增添不明朗因素。畢竟，在消化有關消息後，市場開始懷疑，萬億國債救市方案能否對症下藥，解決中國面臨的經濟問題。

資金流轉未順暢 經濟未見顯著復蘇

在中國早前接連減息降準，「放水」以提振經濟後，仍可突然地向民間籌集萬億資金發行國債，側面反映出目前在國內獲取人民幣仍然容易，民間繼續傾向儲蓄積穀防饑，避免亂花錢，導致儲蓄率高企，銀行「水浸」，即使過去中央連番出招救市促進經濟，但企業擴張的意願似乎不大，最終仍要靠中央政府直接出手借錢，才能略為紓緩有關情况，意味資金流轉仍不順暢，經濟未見顯著復蘇。

另一方面，內地政府增加開支，通常都以基建着手，一方面是花錢快，短期拉動經濟增長有實效，另一方面是有大橋、公路等建築物佇立，「路通財通」，政績明顯。不過，根據「邊際效用遞減定律」，當公路愈多，但無法大幅度促進經濟的話，則會產能過剩，最終這些基建只會淪為「大白象」工程，無法回本，為未來催生更嚴重的債務危機。

基建類板塊受捧 其他行業先升後回

因此，國債一出，基建類板塊例如水泥股及建築器械股等都受到追捧，但其他行業則表現先升後回，反映市場擔心的是，這些刺激措施或只對個別受惠行業雖有短期提振作用，但對促進整體經濟回暖，則作用不大。投資者或許再需要進一步的耐心，等待政府推出更多更具體實在的救市措施，才重新部署進入內地與本港股市。

[徐風 隨風投資]

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