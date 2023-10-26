開雲上季銷售額挫13% 遜預期

日本市場零售銷售額增28%

剔除匯率變動的季度可比收入，核心品牌Gucci按年跌7%，YSL跌12%，而包括巴黎世家（Balenciaga）和Alexander McQueen在內的銷售額按年跌15%。主要市場的零售銷售表現各異，日本仍保持高速增長，季度零售銷售額按年增28%；不包括日本的亞太市場按年增長為1%。歐洲和北美的零售銷售業務都按年倒退，其中歐洲跌幅達21%。

通脹高企及經濟前景不明，抑制了消費者對奢侈品的興趣，但開雲集團的表現較競爭對手疲軟。LVMH集團（法：MC）此前公布第三季收入增長放慢，不過時尚及皮革業務仍維持較大幅的增長。愛馬仕（Hermes）上季銷售額更按年增長15.6%，表現勝於預期。

（綜合報道）

[國際金融]