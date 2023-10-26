開雲上季銷售額挫13% 遜預期

【明報專訊】奢侈品巨頭近期表現好壞不一。Gucci、聖羅蘭（YSL）母企開雲集團（Kering）（法：KER）第三季銷售額按年大跌13%至44.6億歐元（約369億港元），遜於分析師預期。剔除業務併購及匯率變動的影響，季度收入按年跌幅為9%，大於分析師預期的6%跌幅。開雲集團昨股價跌近4%。
日本市場零售銷售額增28%
剔除匯率變動的季度可比收入，核心品牌Gucci按年跌7%，YSL跌12%，而包括巴黎世家（Balenciaga）和Alexander McQueen在內的銷售額按年跌15%。主要市場的零售銷售表現各異，日本仍保持高速增長，季度零售銷售額按年增28%；不包括日本的亞太市場按年增長為1%。歐洲和北美的零售銷售業務都按年倒退，其中歐洲跌幅達21%。
通脹高企及經濟前景不明，抑制了消費者對奢侈品的興趣，但開雲集團的表現較競爭對手疲軟。LVMH集團（法：MC）此前公布第三季收入增長放慢，不過時尚及皮革業務仍維持較大幅的增長。愛馬仕（Hermes）上季銷售額更按年增長15.6%，表現勝於預期。
（綜合報道）
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