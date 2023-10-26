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經濟
國際金融

波音降737全年交付目標

【明報專訊】美國飛機製造商波音（美：BA）公布，由於零件供應商Spirit AeroSystems（美：SPR）的產品存在缺陷，波音將今年737飛機的交付目標，由400至450架，下調至375至400架。該公司第三季交付70架737飛機，按年減少20%。由於飛機製造商在交付飛機時才收到大部分付款，令交付量備受關注。波音股價早段挫逾2%。

稱零件供應商產品存缺陷

雖然737的交付目標下調，波音仍爭取在2023年實現至少70架787夢幻客機（Dreamliners）的交付目標，並維持今年產生30億至50億美元自由現金流的目標不變。不過波音第三季消耗了3.1億美元現金，超出預期。

波音的國防業務亦繼續受困。由於過往簽訂的固定價格合約，令波音的國防業務面臨成本超支的困境。新一代「空軍一號」項目，以及一項未具體說明的衛星計劃，為波音的國防業務帶來7.97億美元虧損。第三季波音合共虧損16億美元，較去年同期的33.1億美元虧損收窄。經調整每股虧損3.26美元，虧損高於分析師預期。

此外，得州儀器（美：TXN）的第四季收入預測遜於市場預期，反映工業設備及各種電子零件需求仍然低迷。由於得州儀器在半導體行業擁有廣泛的客戶，使其業績指引被視為衡量半導體行業等許多經濟領域需求的風向標。

該公司第三季收入按年跌14%至45.3億美元，遜於分析師預期，股價早段跌逾4%。市場人士預測，該公司今年收入將下降10%，打破此前連續3年的銷售增長。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕虧損 787夢幻客機 交付 波音

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