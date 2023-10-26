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Alphabet雲業務增長放緩 股價挫 微軟押注AI奏效 季績遠勝預期

【明報專訊】微軟（美：MSFT）大力押注人工智能（AI）領域的策略奏效，企業客戶對AI服務的需求增加，推動微軟Azure雲端業務的季度收入出乎意料加快增長，反觀Alphabet（美：GOOG）的Google雲端業務收入增幅卻至少是11季以來最低。分析認為，微軟已成為AI領域的領跑者，這主要歸功於其對科技初創公司OpenAI大力投資，並將該公司的生成式AI聊天機械人ChatGPT技術，整合到搜尋引擎Bing、辦公室軟件Microsoft 365及軟件編碼平台GitHub等產品，提振了微軟的收入，其股價昨早段升4%。

儘管Alphabet的整體季度收入及盈利均勝於預期，但由於雲端業務增長放緩，股價昨早段挫近一成，反映AI和雲端業務才是市場的關注焦點，而Alphabet必須向投資者證明，其Google雲端業務相對於微軟Azure及亞馬遜AWS等對手仍具競爭力。美國10年期國債孳息率昨晚升至4.9厘左右，蘋果（美：AAPL）及亞馬遜（美：AMZN）股價早段下滑，納指早段跌逾1%。

在截至9月底的第一財季，微軟Azure及其他雲端服務收入按年升幅擴大至29%，出乎意料高於截至6月底季度的26%按年升幅。相比下，Google雲端業務在截至9月底的第三財季，收入按年增22.5%，較第二財季的28%升幅顯著放緩，與微軟Azure呈此消彼長之勢。

分析：微軟Azure正搶走市場份額

微軟財務總監Amy Hood表示，高於預期的AI收入，推動雲端業務收入增長3個百分點。顧問機構TECHnalysis Research首席分析師Bob O'Donnell指出，雖然單一季度的表現，未足以反映一種趨勢，但微軟Azure雲端服務正從競爭對手搶走市場份額。微軟將AI功能整合為Copilot服務，可促使企業客戶認真考慮它們。

雖然Alphabet也在多種產品引入AI技術，包括其旗艦Pixel手機，並嘗試在搜尋引擎引入生成式AI。今年早前，該公司也推出名為Bard的生成式AI聊天機械人，與ChatGPT競爭。不過華爾街認為，AI技術目前對微軟業務的助力較大。

微軟承諾將在AI方面積極投資，以滿足客戶需求。微軟表示，第一財季資本支出為112億美元，高於上一季的107億美元，後者至少是2016財年以來最大的季度資本支出。至於Alphabet的季度資本支出按年增長10.7%至80.6億美元。

Alphabet和微軟的投資者Parnassus Investments指出，Alphabet優先吸納AI初創公司作為其雲端業務的客戶，而微軟則依靠其現有關係來爭取更大的客戶，此市場策略反映於業績表現。

隨着Azure雲端收入增長加快，微軟整體季度收入按年增長13%至565億美元，較分析師預期多出20億美元，也是6個季度以來最強勁的收入升幅。季度利潤按年增長27%至223億美元，高於分析師預期。

廣告收入增 推動Alphabet整體收入

雖然Google雲端業務增長放慢，但廣告收入卻按年大增9%，推動Alphabet第三財季的整體收入按年增長11%至767億美元，是連續3個季度收入增長加快。由於大幅裁員及削減開支，Alphabet第三財季利潤按年增長42%至197億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕生成式AI 人工智能（AI） 雲端 微軟

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