市場需求弱 ASMPT上季少賺98%

新增訂單總額按年跌18.3%

以收入類別劃分，第三季半導體解決方案收入按年跌28.7%至15.7億元，按季減4.87%；表面貼裝技術（SMT）解決方案收入按年下降19.3%至19億元，按季減少15.4%。毛利率方面，按年跌6.7百分點子至34.2%，按季跌5.94百分點。

至於新增訂單總額，整體按年跌18.3%至29.6億元，按季微跌1.8%，公司指一間高密度基板製造商由於現有產能的消化速度慢於其預期，於季內取消其面板沉積設備的個別訂單，按年下跌則因行業疲弱所致。其中，半導體解決方案新增訂單總額按年跌10.9%至13.3億元，但按季升4.4%，主要來自先進封裝及汽車終端市場應用。而SMT新增訂單總額按年減23.5%至16.4億元，按季跌6.4%。