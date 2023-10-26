中海外第3季經營溢利35億人幣

【明報專訊】藍籌內房中海外（0688）公布，第三季經營溢利35.3億元（人民幣，下同），而去年第三季扣除投資物業公允價值變動收益和匯兌淨損益後的經營溢利為18億元，公司未有提供變幅數據。
首3季合約物業銷售額升19%
第三季收入為282.5億元，按年增61.24%；首3季經營溢利為226億元，按年上升5.9%；期內收入1174.1億元，按年跌3.21%：截至9月底銀行結餘及現金為1193.5億元，淨借貸比率為43.7%，負債率處於行業最低區間，財務穩健。
集團2023年首3季實現合約物業銷售金額為2390.3億元，按年升18.7%，相應已售樓面面積為1033萬平方米，按年升11.9%。第三季度集團在中國內地9個城市和香港新增10幅土地，新增總樓面面積為148萬平方米，權益面積131萬平方米，總地價316.2億元，權益地價為267.1億元。
中海外指出，第三季度以來，中央及地方調整優化房地產政策接連落地，各地陸續落實「認房不認貸」、下調首付比例以至取消限購限售等多項措施，集團對房地產市場企穩轉好保持信心。受利率高企影響，本港樓市表現分化，觀望氣氛濃厚。但香港經濟正穩步復蘇，市場購買力仍然充裕，預期香港樓市中長期將保持平穩。