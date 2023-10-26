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經濟

富時羅素指數：升至進階新興市場 中國未達標

【明報專訊】富時羅素指數政策亞太區總監杜婉明昨日與本地媒體會面時，指富時股票市場分類中，中國為二級新興市場（Secondary Emerging）的類別，若要進一步升至「進階新興市場」（Advanced Emerging）及「已發展市場」，須分別符合個及16個及22個標準，惟中國目前尚未達標。她又稱，富時羅素指數在中國的納入因子（inclusion factor）為25%，其在新興市場指數中佔約6%。

地緣政治緊張局勢非評估因素

至於中美地緣政治愈趨緊張，部分中國企業遭美制裁，杜婉明指出，富時羅素設有處理制裁相關事項的指數政策，例如部分股票遭制裁而禁止投資者進行交易時，公司會有概定指引而作篩選。杜婉明表示，公司較集中關注中國市場的資金自由流動、「T+2」結算系統等篩選準則，而地緣政治緊張局勢因素並非其中一部分。

富時羅素股票指數產品管理亞太區主管游少鳳表示，公司作為指數提供者的角色，主要向客戶提供相關方案以協助其評估當地市場，故不牽涉到資產經理對特定資產類別的處理方法。

稱港股市仍有一定優勢和重要性

香港股市方面，游少鳳稱，內地公司赴港上市的數量不斷增加，即使香港股市流動性下跌且市場波動大的情况出現，香港股市仍有一定優勢和重要性，例如進入內地市場的渠道。

相關字詞﹕富時羅素FTSE Russel

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