信置黃志祥：留意港入標買地機會

大灣區城市看好深圳

副主席黃永光預料，香港樓市可以平穩及健康發展，當中更看到利好因素，例如香港人口比去年淨增加15萬、租務非常活躍、政府亦和30家創科簽署諒解備忘錄過來發展，以及失業率降至4年半新低，均利好香港經濟發展，並有助未來市况平穩及健康。由於集團手持淨現金處高水平，除了令派息穩定增長，亦可用來補充土儲。

因應近期有不少港人北上到內地消費，黃志祥表示，此舉可令港人親歷更靚的商場、消費更平及有好的機會體驗大灣區發展。他又稱，大灣區的商場建得比香港更靚及突出，令人去到不想返港。他更鼓勵港人北上消費後給予業界及公司意見，令香港更進步。

黃永光補充，集團在大灣區內已聯同九龍倉（0004）合作發展一個服務式住宅，並正放租，同時亦與嘉里合作發展另一在建中的項目。同時他們亦在港新建朗壹廣場應市吸客，更早於兩個月前落成，涉50萬方呎。