降港股資訊費用 業界：難言驚喜

佔港交所收入近一成

現時港交所旗下數據及連接部門，主要參與市場數據銷售，為用戶提供使用其平台和基建的所有服務，並且從中收取市場數據費、網絡及終端機用戶收費、數據專線及軟件分判牌照費，以及設備託管服務費。該部門在截至今年9月底止3個季度的業績，為港交所提供達15.45億元的收入，佔整體收入比例達9.87%；當中市場數據費佔該部門的收入達6.24億元，佔該部門整體收入40.38%。該部門的除息稅、攤銷及折舊前盈利（EBITDA）亦達12.24億元，則佔整體EBITDA亦達10.58%比重。

證券商協會永遠名譽會長陳柏楠接受本報查詢時表示：「這有助證券商稍降低經營成本，但對業界並非強心針，原因是投資者入市才會看報價，目前市况低迷，很多人已經不入市。」他又說，連同當局建議降低股票印花稅，以及檢討股票價差等措施，在現時處於低迷的市况中最多視之為「錦上添花」而已，難言驚喜。

明報記者

（2023年施政報告）