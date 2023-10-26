明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

降港股資訊費用 業界：難言驚喜

【明報專訊】特首李家超在新一份《施政報告》內提到，為了鞏固股票市場競爭力，將會在降低市場資訊費用方面着手。當中他提到，港交所（0388）會提供固定費率的企業數據計劃，檢視持續實時數據服務收費標準，便利投資者獲得實時市場數據，減低相關成本，新收費將在今年內實施。業界人士認為，目前市場疲弱，在收入欠佳的情况下，新措施至少稍助業界降低成本。

佔港交所收入近一成

現時港交所旗下數據及連接部門，主要參與市場數據銷售，為用戶提供使用其平台和基建的所有服務，並且從中收取市場數據費、網絡及終端機用戶收費、數據專線及軟件分判牌照費，以及設備託管服務費。該部門在截至今年9月底止3個季度的業績，為港交所提供達15.45億元的收入，佔整體收入比例達9.87%；當中市場數據費佔該部門的收入達6.24億元，佔該部門整體收入40.38%。該部門的除息稅、攤銷及折舊前盈利（EBITDA）亦達12.24億元，則佔整體EBITDA亦達10.58%比重。

證券商協會永遠名譽會長陳柏楠接受本報查詢時表示：「這有助證券商稍降低經營成本，但對業界並非強心針，原因是投資者入市才會看報價，目前市况低迷，很多人已經不入市。」他又說，連同當局建議降低股票印花稅，以及檢討股票價差等措施，在現時處於低迷的市况中最多視之為「錦上添花」而已，難言驚喜。

明報記者

（2023年施政報告）

相關字詞﹕陳柏楠 港交所

上 / 下一篇新聞