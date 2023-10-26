降港股資訊費用 業界：難言驚喜

【明報專訊】特首李家超在新一份《施政報告》內提到，為了鞏固股票市場競爭力，將會在降低市場資訊費用方面着手。當中他提到，港交所（0388）會提供固定費率的企業數據計劃，檢視持續實時數據服務收費標準，便利投資者獲得實時市場數據，減低相關成本，新收費將在今年內實施。業界人士認為，目前市場疲弱，在收入欠佳的情况下，新措施至少稍助業界降低成本。
佔港交所收入近一成
現時港交所旗下數據及連接部門，主要參與市場數據銷售，為用戶提供使用其平台和基建的所有服務，並且從中收取市場數據費、網絡及終端機用戶收費、數據專線及軟件分判牌照費，以及設備託管服務費。該部門在截至今年9月底止3個季度的業績，為港交所提供達15.45億元的收入，佔整體收入比例達9.87%；當中市場數據費佔該部門的收入達6.24億元，佔該部門整體收入40.38%。該部門的除息稅、攤銷及折舊前盈利（EBITDA）亦達12.24億元，則佔整體EBITDA亦達10.58%比重。
證券商協會永遠名譽會長陳柏楠接受本報查詢時表示：「這有助證券商稍降低經營成本，但對業界並非強心針，原因是投資者入市才會看報價，目前市况低迷，很多人已經不入市。」他又說，連同當局建議降低股票印花稅，以及檢討股票價差等措施，在現時處於低迷的市况中最多視之為「錦上添花」而已，難言驚喜。