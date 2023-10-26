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經濟

惡劣天氣不停市 未來半年諮詢

【明報專訊】特首李家超在《施政報告》提出，維持惡劣天氣下的開市及交易，政府消息人士表示，目標在明年風季實行，券商並非要強制參與交易，將在未來半年諮詢。證券業界人士指出，雖然此舉有助香港市場和國際接軌，但恐怕小型券商在系統及配套上未必能夠跟得上；亦有業界人士再呼籲需要顧及前線員工的安全。

業界：小型券商系統未必跟得上

政府消息人士更稱，因應有小型券商指其系統或未能配合，交易所、證監會、銀行，已和券商積極討論解決如何使用銀行服務，以及如何進行結算、員工上班的保險問題，相信最終可順利運作。證券商協會永遠名譽會長陳柏楠表示，若能夠在惡劣天氣下維持港股市場運作，有助香港市場和世界市場接軌。在疫情肆虐期間，業界已經證明遙距操作是可行的，但他預料一旦當局落實措施，並非全部證券商會跟得上，尤其小型證券商的系統或相對落後，因此要另作安排。業界亦要和銀行及中央結算配合，因此需要再研究具體方案。

香港證券及期貨專業總會陳志華指出，在惡劣天氣下開市涉及到金融業前線從業人員的權益與安全，並將對投資者及證券商帶來包括信貸、市場、資金流通性及運營等風險，還增加證券商的營運成本和人力負擔。該措施亦涉及到銀行業的複雜問題，他說，該會敦促落實措施前須充分評估各種風險，確保前線從業員的安全獲保障。他們願意進一步討論，制訂切實可行方案，在不增加從業員成本和風險下推行相關措施。

明報記者

（2023年施政報告）

相關字詞﹕陳志華 陳柏楠

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