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經濟

施政報告後恒指升幅收窄 全日升93點 地產股午後全線偏軟 港交所倒跌4%收市

【明報專訊】中央額外發行1萬億元人民幣國債，市場憧憬財政政策有助穩定內地經濟，利好港股昨天高開，但特首宣讀《施政報告》後，大市升幅逐步收窄，加上人民幣轉貶值，恒指升幅曾幾乎全數蒸發，惟收市最終仍保升市，終止四連跌走勢。

恒指昨高開473點後，早段最多升474點，高見17,465點，創一星期高位，但《施政報告》開始宣讀後，升幅明顯收窄（見圖），尾市升幅一度餘下9點，力守17,000點關口，收市升93點報17,085點，成交增至954.7億元，是兩星期以來最多。

在市場已充分預期下，《施政報告》為樓市「減辣」，買家印花稅，新住宅印花稅率減半，地產股午後紛紛回落，近乎全部倒跌（見表）。

科網股表現佳 科指升逾2%

《施政報告》宣布，調低股票印花稅率至0.1%，重回兩年前水平，但同時降低市場資訊費用，影響港交所（0388）收入，港交所股價午後急挫，收市跌4%，跌幅為8個月最大，收報278.2元，見近1年收市低位。中國聯通（0728）上季服務收入增長放慢，有大行調低目標價，股價大跌8.5%，是表現最差藍籌，以全日低位收，見近4個月最低。中移動（0941）、中電信（0728）亦四連跌，分別跌2.1%和4.7%，中電信更見年初以來低位。內房碧桂園（2007）境外美元債券首次違約，股價曾平上市新低，收市亦跌2.8%，中國恒大（3333）跌2.9%。

雖然美國10年期債息由高位回落，利好對息口敏感的科技股，與Nvidia（美：NVDA）聯手推出AI解決方案的聯想集團（0992）升7.3%，是表現最好藍籌，網易（9999）升3.3%，帶動科技指數曾升近5%，升幅是近兩個月最大，收市升逾2%，報3700點，但技術上連續10個交易日陰燭，持續時間為8年來最長。

分析：恒指17000關難守

內地投資者經港股通南下終止連續3個交易日淨流入，轉為流出5120萬元。中移動和中海油（0883），淨流出都近6億元。近期明顯弱勢，股價跌至5個月低位的快手（1024），錄得淨沽出近4.5億元。

光大財富證券策略師伍禮賢認為，樓、股減稅等消息，市場已充分預期，政策落實後沽貨離場是正常現象，預計未來焦點是內地經濟和美國債息走勢。內地額外增發國債，他相信有助紓緩地方政府財政壓力，但難以單靠一項措施扭轉經濟；內地固定資產投資增長減慢，消費動力能否持續亦要觀望，相信恒指難以守穩17,000點，短期或下試16,800點，除非可以重上18,900點，否則港股弱勢暫時難以扭轉。

明報記者

（2023年施政報告）

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