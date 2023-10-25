黃百鳴女470萬 購柴灣工廈單位

上述柴灣工業城1期高層10室，面積約1140方呎，本月中以470萬元售出，呎價4123元，買家以黃漪鈞（Wong Yee Kwan Alvina）作登記，即黃百鳴女兒；原業主於2006年以90.8萬元購入，帳面賺逾379萬元或4倍。

資料顯示，黃百鳴等人不時入市細價工廈，其中黃漪鈞2021年曾以520.9萬元購入葵涌海暉中心15樓05室及一個車位，以單位面積1346方呎計，呎價3870元。

《南華早報》404萬購興偉中心單位

另香港仔田灣興偉中心一個單位，面積1238方呎，以約404萬元易手，呎價3263元，登記買家為南華早報刊物出版有限公司；原業主1993年以約142萬元購入，持貨30年，帳面賺262萬元或1.8倍。

羅守輝6800萬放售洗衣街一籃子物業

至於資深投資者羅守輝或相關人士，再放售市區物業。美聯旺舖營業董事陸澤森表示，旺角洗衣街193至199號蕙逸居地下及1樓舖位，總面積約3500方呎，連同二及三樓8個私家車位出售，叫價6800萬元，呎價約1.94萬元；物業正以12.8萬元放租，若租出，料可享約2.3厘回報。

資料顯示，羅守輝等於2018年以6000萬元購入，現放售價較購入價高800萬元或約13%。