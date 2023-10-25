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經濟

香港地產

凱滙兩房928萬沽 料實蝕兩成

【明報專訊】市場觀望港府會否為樓市減辣，二手交投持續淡靜，新錄成交不乏低價或蝕讓；其中觀塘新晉屋苑凱滙本月僅錄兩宗成交，但均屬蝕讓，美聯區域聯席董事陳春輝表示，凱滙第3座低層M室，實用592方呎兩房連儲物房間隔，獲換樓客以928萬元承接，實呎15,676元；原業主2018年約1072.4萬元一手購入，帳面蝕逾144萬元或13%，連使費料有機會實蝕約190萬元或18%。

將廣3房呎售1.3萬 屋苑3年新低

將軍澳區亦連錄低價成交。中原高級分區營業董事柯勇表示，該區本月暫錄78宗二手成交（連同居屋），其中將軍澳廣場佔3宗，包括第2座低層B室，實用493方呎3房間隔，以652萬元易手，實呎13,225元，料為屋苑3年來的呎價新低；原業主2003年4月「SARS」期間以139萬元一手購入，雖低價售出，帳面仍賺513萬元或3.7倍。

嘉悅1房610萬沽 料實蝕逾170萬

另美聯首席助理聯席董事謝建業表示，將軍澳嘉悅第2座連平台特色戶，實用324方呎連107方呎平台，1房間隔，望內園，原業主2021年以810萬元放盤，新近以610萬元沽出，實呎18,827元，兩年內累減200萬元或25%；原業主2018年739萬元購入，帳面蝕129萬元或17%，若連使費及稅項計，料有機會實蝕逾170萬元或23%。

新界西北區方面，中原分行經理林頌宜表示，元朗溱柏本月首錄二手成交，為第6座低層C室，實用598方呎兩房連儲物房間隔，原業主以680萬元放盤，累減52萬元或8%後，以628萬元易手，實呎10,502元；原業主2018年以728萬元購入，帳面蝕100萬元或14%，連使費料有機會實蝕約140萬元或19%。

溱柏翹翠峰同錄實蝕成交

另同區屋苑翹翠峰，亦錄本月開齋成交，為第3座高層D室，實用1102方呎4房雙套間隔，原業主開價1380萬元，累減212萬元或15%，以1168萬元易手，實用呎價10,599元；原業主2018年以1168萬元購入，持貨5年半帳面平手，但料蝕使費約65萬元或約6%離場。

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