明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

澄天最快今開價 首批料涉50伙

【明報專訊】新《施政報告》今日出台之際，多個新盤蓄勢待發；英皇國際（0163）旗下香港仔約18個月樓花澄天，昨日起對外開放設於灣仔的兩個示範單位。英皇副主席楊政龍預告，項目有機會於周三（今天）《施政報告》發布後開價，期望趕及本月底發售。對另一大型新盤啟德海灣開售在即，楊表示不擔心競爭。

澄天提供110伙，首推料涉50伙；至於兩個交樓標準示範單位，其中1房示範位以18樓B室為藍本，實用287方呎，浴室設於房內、屬套廁格局；另一以18樓D室為藍本的示範單位，屬實用400方呎兩房戶，兩個示範單位均附設蒸爐、雪櫃、電磁爐以及洗衣機等家電，露台亦採「三合一」設計，共38方呎。

即日對外開放兩示範單位

綜合市場資訊，本月整體新盤成交暫累錄約175宗，其中華懋何文田站瑜一系列的瑜一‧天海，透過招標售出特色戶，為第2A座G樓Maison E室、3房間隔，實用940方呎連375呎平台，成交價2880萬元，實呎3.06萬元。華懋表示，整個瑜一系列今年初開售至今累沽約432伙，套現74億元。

本月一手成交累錄175宗

部分新盤亦提供新優惠。星星地產（1560）旗下元朗雨後已屆現樓，現經美聯購入一手單位的首3名買家，各可獲總值6萬元「入伙傢俬禮券」；建灝九龍城聯合道翻新項目文曜，首5名經香港置業入市買家，可獲贈1.76萬元家俬禮券。

上 / 下一篇新聞

港交所多招谷IPO 冀提振港股交投 分析：資金退潮生不適時 宜開新水源
港交所多招谷IPO 冀提振港股交投 分析：資金退潮生不適時 宜開新水源
拆局：港交所前主席：新股交投旺 推動大市成交
拆局：港交所前主席：新股交投旺 推動大市成交
人大常委通過增發1萬億國債支援地方
人大常委通過增發1萬億國債支援地方
歐冠昇：逾110公司正籌備港IPO
歐冠昇：逾110公司正籌備港IPO
中海油第3季少賺8％ 資本開支增
中海油第3季少賺8％ 資本開支增
恒指連跌4日 失守17000點關口 國家隊入市ETF 滬深兩市終止跌勢
恒指連跌4日 失守17000點關口 國家隊入市ETF 滬深兩市終止跌勢
廊坊發展持股遭凍結 恒大曾急挫逾兩成
廊坊發展持股遭凍結 恒大曾急挫逾兩成
瑞銀料明年樓價挫一成 美減息前不會復蘇
瑞銀料明年樓價挫一成 美減息前不會復蘇
淘寶天貓啟動「雙11」 港包郵門檻降至99元人幣
淘寶天貓啟動「雙11」 港包郵門檻降至99元人幣
大家樂發盈喜 料半年純利升至2億
大家樂發盈喜 料半年純利升至2億
中聯通上季多賺3% 移動用戶淨增967萬
中聯通上季多賺3% 移動用戶淨增967萬
歐舒丹次財季銷售淨額 按年增長17%
歐舒丹次財季銷售淨額 按年增長17%
憧憬ETF快獲批 比特幣急升 3.4萬美元徘徊 較去年低位反彈逾1倍
憧憬ETF快獲批 比特幣急升 3.4萬美元徘徊 較去年低位反彈逾1倍
對冲基金回補空倉 美國債孳息率回落
對冲基金回補空倉 美國債孳息率回落
IMF：日圓貶值 德國將超日本成第三大經濟體
IMF：日圓貶值 德國將超日本成第三大經濟體
港元定存高息精選
港元定存高息精選
徐風：債務結構成市場焦點 金界股價低位徘徊
徐風：債務結構成市場焦點 金界股價低位徘徊
涂國彬：避險主導 金價推進
涂國彬：避險主導 金價推進
技術取勝：港交所反彈料303元有阻力
技術取勝：港交所反彈料303元有阻力
劉思明：港股補跌非全面向淡
劉思明：港股補跌非全面向淡
周顯：改革太遲 只吃到水尾
周顯：改革太遲 只吃到水尾
湯文亮：今日如果撤辣 有人損失慘重
湯文亮：今日如果撤辣 有人損失慘重
啟德海灣首批208伙 折實均呎1.98萬 同區6年半最低 嘉華望貨如輪轉
啟德海灣首批208伙 折實均呎1.98萬 同區6年半最低 嘉華望貨如輪轉
話你知：嘉華財團社會事件期間127億投地
話你知：嘉華財團社會事件期間127億投地
凱滙兩房928萬沽 料實蝕兩成
凱滙兩房928萬沽 料實蝕兩成
市建局啟德道項目收31份意向書
市建局啟德道項目收31份意向書
黃百鳴女470萬 購柴灣工廈單位
黃百鳴女470萬 購柴灣工廈單位
華第巨無霸洋房 洋溢歐陸風情
華第巨無霸洋房 洋溢歐陸風情
20餘分鐘車程往返香園圍口岸
20餘分鐘車程往返香園圍口岸
摩根資產看好亞洲高息股 助增強投資組合防守力
摩根資產看好亞洲高息股 助增強投資組合防守力