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經濟
2023年10月25日星期三
股市最前線
港交所多招谷IPO 冀提振港股交投 分析：資金退潮生不適時 宜開新水源
拆局：港交所前主席：新股交投旺 推動大市成交
人大常委通過增發1萬億國債支援地方
歐冠昇：逾110公司正籌備港IPO
中海油第3季少賺8％ 資本開支增
恒指連跌4日 失守17000點關口 國家隊入市ETF 滬深兩市終止跌勢
廊坊發展持股遭凍結 恒大曾急挫逾兩成
瑞銀料明年樓價挫一成 美減息前不會復蘇
淘寶天貓啟動「雙11」 港包郵門檻降至99元人幣
大家樂發盈喜 料半年純利升至2億
中聯通上季多賺3% 移動用戶淨增967萬
歐舒丹次財季銷售淨額 按年增長17%
憧憬ETF快獲批 比特幣急升 3.4萬美元徘徊 較去年低位反彈逾1倍
對冲基金回補空倉 美國債孳息率回落
IMF：日圓貶值 德國將超日本成第三大經濟體
港元定存高息精選
徐風：債務結構成市場焦點 金界股價低位徘徊
涂國彬：避險主導 金價推進
技術取勝：港交所反彈料303元有阻力
劉思明：港股補跌非全面向淡
周顯：改革太遲 只吃到水尾
湯文亮：今日如果撤辣 有人損失慘重
啟德海灣首批208伙 折實均呎1.98萬 同區6年半最低 嘉華望貨如輪轉
澄天最快今開價 首批料涉50伙
話你知：嘉華財團社會事件期間127億投地
凱滙兩房928萬沽 料實蝕兩成
市建局啟德道項目收31份意向書
黃百鳴女470萬 購柴灣工廈單位
華第巨無霸洋房 洋溢歐陸風情
20餘分鐘車程往返香園圍口岸
摩根資產看好亞洲高息股 助增強投資組合防守力
港元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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港交所多招谷IPO 冀提振港股交投 分析：資金退潮生不適時 宜開新水源
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