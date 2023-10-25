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經濟
徐風 隨風投資

投資策略

徐風：債務結構成市場焦點 金界股價低位徘徊

【明報專訊】美國國債債息持續上升，導致資金拆借成本增加，熱錢傾向「班資回朝」，縮減槓桿。同時，中國經濟仍在低谷徘徊，內房及通縮等「經濟炸彈」仍未安全拆解，令內地與本港股市估值連番見底。周一A股三大指數及滬深300指數，均跌超過1%收市，昨日港股假期後開市也跌近200點，均反映市場信心依然不足。

因應目前市况，盲目入市並不明智，但投資者也可以準備「功課」，尋找超跌或超賣的股價，待市場信心逐步恢復，即可快速部署入市。其中，擁有柬埔寨最大賭場的金界控股（3918），一直是筆者重點留意的個股之一。

據企業公布的第三季度業績數據，收入及純利持續改善。其中，博彩總收入按年增加12.1%至3.79億美元，除息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）則升17.4%至2.15億美元。金界管理層指出，雖然今年首三季到訪柬埔寨的國際旅客人數已恢復至2019年疫情前僅63.1%，但金界的營業額已達到2019年同期的82%，反映客戶人均消費上升，帶動營業額逐步回復至疫前水平。

貴賓廳業務大幅回暖

另一方面，隨着澳門早年大力打擊貴賓廳業務，當地賭場目前集中發展中場，貴賓廳有流向東南亞賭場的趨勢。金界指出，今年首三季高端中場貴賓市場的轉碼數目，較去年同期增加35.2%，平均每日轉碼數亦達到2019年的92.8%，回復速度比中場業務更迅速，原因是賭場吸納更多逗留時間更長、消費力較高的中國商務旅客。至於轉介貴賓市場的轉碼數，亦較去年同期增長43.3%，總收入增加46.3%，收入佔轉碼比例上升，反映公司貴賓廳業務大幅回暖之際，與轉介貴賓中介合作時可取得更有利的條件，也印證金界屬於亞洲貴賓廳業務受惠者之一。

處新興市場 市場憂再融資能力

雖然金界賭場業務持續回復，但市場仍然擔心金界的債務結構。金界於2020年及2021年共發行5.5億美元優先票據，並於2024年7月到期，目前距離還款時間不到一年，而環球息率上升，處於新興市場的金界控股，其再融資能力難免令市場憂慮。公司管理層表示，截至今年第三季，其負債淨額約為1.75億美元；而在本月10日，金界發公告指出，大股東願意提供最高8000萬美元的財務資助，協助清還明年的優先票據。

有關消息公布後，似乎有助紓緩市場對金界債務結構的憂慮，不過如果細讀該公告，有關協議並沒有要求大股東在既定時間內，將貸款資金注入金界，在熊市期間市場虛怯的狀態下，也有投資者會解讀成大股東暫時安撫市場。畢竟，同樣由大股東籌資興建的第三期賭場Naga 3項目，早前稱「鑑於外部地緣政治宏觀經濟環境及強勁的全球通貨膨脹壓力」而將落成日期推遲4年至2029年，到底是外部環境因素，還是大股東財力不足，有一定的想像空間。

大股東承諾助還債 未釋市場疑慮

總結而言，金界業績不俗，但在資金成本高企下，企業的債務結構已成為市場焦點。假如金界盡快籌集足夠資金，如期償還貸款，或能夠以低息再融資，將可紓緩投資者的憂慮，有助推動股價。然而，金界大股東至今未有具體證明其財政實力，企業也未有向市場公布具體的還款計劃，解釋了股價近期在低位徘徊的原因。

[徐風 隨風投資]

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