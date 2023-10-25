IMF：日圓貶值 德國將超日本成第三大經濟體

日本於1968年超越西德，成為僅次於美國的全球第二大經濟體。根據日經新聞的數據，日本在2000年的經濟規模曾達4.9683萬億美元，當時日圓兌每美元在105水平左右。日本在2000年的GDP，是德國的2.5倍、中國的4.1倍。直至2010年，日本經濟規模被中國超越，退居至第三。

IMF亦預計，人口已超越14億的印度，其GDP規模可能會在2026年超越日本，成為全球第四大經濟體，而日本將進一步降至第五。

IMF的最新預測出爐之際，日圓兌每歐元逼近160關口，接近2008年以來低位。日圓兌美元也接近33年低位。

日圓近期疲軟很大程度由貨幣政策的差異造成。美聯儲和歐洲央行已將利率由疫情期間的低位顯著上調，惟日本央行仍保持超級寬鬆政策，爭取通脹持久穩定增長。

（綜合報道）

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