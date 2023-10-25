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經濟
國際金融

對冲基金回補空倉 美國債孳息率回落

【明報專訊】受對冲基金大鱷阿克曼（Bill Ackman） 回補空倉等消息影響，美國10年期國債孳息率昨晚繼續在4.8厘水平徘徊，而美國30年期國債孳息率亦維持在5厘以下。美國10年期國債孳息率曾於周一升穿5厘，是2007年以來首次突破此關口。不過在阿克曼披露，已回補美國長期國債的空倉倉位後，美國國債孳息率回落。受債息下滑，以及可口可樂（美：KO）、Spotify（美：SPOT）等業績勝預期推動，美股三大指數早段上揚，道指曾升逾300點，納指升1%。

可口可樂等績佳 推動美股早段向上

阿克曼表示，面對地緣政治風險升溫，按目前利率水平繼續沽空長期國債存在風險。部分債市空軍亦認為，美國國債「跌過龍」。「老債王」格羅斯（Bill Gross）預期，美國年底前可能陷入衰退，正購入短期利率期貨。不過昨公布的數據顯示，美國經濟活動轉強。受惠於通脹增長放緩，美國10月製造業採購經理指數（PMI）初值回升至50，擺脫了持續5個月的活動收縮狀態，新訂單增長加快。美國10月服務業PMI初值亦升至50.9，分析師原預期會跌穿50。美國10月綜合PMI初值升至51，擴張速度是7月以來最大。

標普全球市場情報首席商業經濟學家威廉姆森（Chris Williamson）指出，10月數據改善，提振了美國經濟軟着陸的希望。他說，市場情緒改善，部分由於市場憧憬美聯儲的利率已經見頂，考慮到美國10月的通脹壓力進一步降溫，結束加息的可能性似乎愈來愈大。

歐元區10月綜合PMI初值見3年最低

不過歐元區經濟活動進一步收縮，10月綜合PMI初值由9月的47.2，跌至46.5，是近3年最低。若不計算新冠疫情初期經濟活動大減的數據，10月數值更是2013年3月以來最低。

可口可樂昨公布第三季收入按年增長8%至119.5億美元，內部收入（organic revenue，收入剔除收購和資產剝離的影響）按年升幅更達11%。利潤按年增長9%至30.9億美元，無論收入及盈利均勝於預期。可口可樂上調全年盈利預測，股價早段升逾2%。音樂串流媒體公司Spotify第三季出乎意料扭虧為盈，股價早段升逾一成。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕可口可樂 軟着陸 美股 債息 美國10年期國債孳息率 阿克曼（Bill Ackman）

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