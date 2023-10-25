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經濟
國際金融

憧憬ETF快獲批 比特幣急升 3.4萬美元徘徊 較去年低位反彈逾1倍

【明報專訊】市場憧憬美國首批比特幣現貨ETF可望於數周內獲批，引爆比特幣的投機需求，比特幣周二升幅曾擴大至超過一成，突破3.5萬美元大關，是去年5月以來首次。根據CoinDesk的數據，比特幣在香港時間周二早上，曾高見35,144美元，昨晚在3.4萬美元水平徘徊，較去年底的1.6萬美元低位，反彈超過1倍。第二大加密貨幣以太幣昨亦升逾6%，升穿1800美元關口，是8月以來高位。

美國證交會（SEC）一直反對批准直接投資於比特幣的ETF，理由是存在欺詐和操縱市場的風險。不過美國上訴法院周一頒布法庭命令，將其8月的裁決生效，要求SEC審查Grayscale的比特幣現貨ETF申請；加上貝萊德（BlackRock）和富達投資（Fidelity Investments）等也準備推出此類產品，令市場期望SEC態度軟化。

市場認為，比特幣現貨ETF能推動廣泛資金流入加密貨幣，因為投資者可在不直接交易的情况下，投資比特幣。加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）、加密貨幣挖礦企業Marathon Digital（美：MARA），以及持有最多比特幣的上市企業MicroStrategy（美：MSTR）昨早段股價升逾一成。

CoinDesk：比特幣抽升 淡友損1.78億美元

CoinDesk指出，在比特幣價格升穿3.4萬美元後，加密貨幣交易所幣安（Binance）、Huobi 和OKX平台的淡友損失達1.78億美元。空倉回補，推動比特幣價格急升。

彭博ETF分析師Eric Balchunas指出，貝萊德的比特幣信託（iShares Bitcoin Trust）已登記於美國證券存託清算公司（DTCC），代碼為IBTC，而這是比特幣現貨ETF上市的一個環節，雖不意味它在技術上已獲得批准，不過「當我們看到代碼，通常距離正式上市不遠」。貝萊德上周曾否認其ETF已獲批准的錯誤消息，澄清該ETF申請仍在等候批准。彭博行業研究分析師Elliott Stein和James Seyffart指出，比特幣現貨ETF審批看來無可避免，一批基金可能會獲得批准，但時間仍未確定。

分析：比特幣現貨ETF審批無可避免

隨着利率上升，影響了市場對風險資產的需求，比特幣價格仍遠低於2021年疫情期間的6.5萬美元以上峰值。加密貨幣交易服務提供商Keyrock表示，比特幣價格回升，隨之帶來一定的流動性，不過與2020年至21年的交易狂熱相比，仍算不上什麼。加密貨幣市場去年崩跌，加上FTX等交易所接連爆煲，令SEC加強了對加密貨幣的監管力度。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕貝萊德（BlackRock） 比特幣 比特幣現貨ETF 美國證交會（SEC）

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