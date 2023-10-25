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經濟

廊坊發展持股遭凍結 恒大曾急挫逾兩成

【明報專訊】中國恒大（3333）遭中國建築（滬：601668）旗下的中建四局追債後，A股廊坊發展（滬：600149）周一公布，浙江省海鹽縣人民法院已裁定將中國恒大旗下境內主要附屬公司恒大地產持有的廊坊發展7603.21萬股凍結。按廊坊發展周一收市價4.99元人民幣計，凍結股份市值約3.79億元人民幣。

股份市值約3.79億人民幣

再傳壞消息下，中國恒大昨曾跌至0.205元的新低，跌幅達21.2%，其後跌幅收窄，收跌8.08%，報0.239元。同系恒大汽車（0708）昨亦跌5.1%，收報0.465元；恒大物業（6666）跌1.92%，收報0.51元。廊坊發展股價則向上，昨升4%，收報5.2元人民幣。

廊坊發展曾是中國恒大回A大計中的殼股之一，作為擁國資背景的廊坊發展，在2016年遭到中國恒大「舉牌」。據廊坊發展日前的公告披露，恒大地產仍持有7603.21萬股，佔公司總股本的20%，所有持股均遭凍結。今次申請執行人為中國建築第四工程局有限公司。

事實上，當年遭中國恒大看上的殼股尚包括另一隻A股內房「嘉凱城」（前A股上市編號為深︰000918），公司在今年7月已因觸及交易類強制退市情形，被深交所作出終止上市決定，不進入退市整理期。此前，據市場統計，中國恒大已累計被執行金額超過530億元，有超過520條被執行人信息。

相關字詞﹕嘉凱城 廊坊發展 凍結股份 恒大汽車 恒大物業 中國恒大 中建四局 中國建築

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