人大常委通過增發1萬億國債支援地方

新華社報道，中國今年中央本級支出不變，中央對地方轉移支付就較年初預算增加5000億元；地方一般公共預算支出預算相應增加5000億元，支出增幅由5.2%提高至7.4%。2023年全國財政赤字將由38,800億元增加到48,800億元，中央財政赤字由31,600億元增加到41,600億元。

集中支持災後重建

1萬億元的國債當中，今年擬安排使用5000億元，以及結轉明年使用5000億元，集中支持災後復原重建，以及彌補防災、減災、救災的不足之處，提升內地整體抵禦天災的能力。財政部表示，資金將重點用於包括災後恢復重建、重點防洪治理工程、自然災害應急能力提升工程、其他重點防洪工程等。下一步將及時啟動國債發行工作，確保如期完成國債發行任務，現已調整第四季國債發行計劃，以提供空間增發國債，亦要加強國債資金監管，確保資金依規定用途使用。

至於提前下達下年度新增地方政府債務限額，報道指是為了加快地方政府債券發行使用進度，保障重點領域重大項目資金需求，發揮政府債券資金對穩投資、擴內需、補短板的重要作用，推動經濟運行持續健康發展。報道引述北京大學經濟學院財政學系主任劉怡稱，疊加化解地方政府債務風險、保障「三保」支出等因素，因此地方政府通過自有財力大幅增加相關領域資金的空間較小。她又指中國政府仍有增發國債空間，此次增發後風險整體可控，國債資金投入使用後，亦有利帶動國內需求，進一步鞏固經濟回升態勢。

學者：鞏固經濟回升態勢

中國財政科學研究院研究員石英華認為，中央財政增發國債，具體資金將全部用於地方，有助緩解地方政府財政收支壓力，進一步改善財政支出及債務結構。