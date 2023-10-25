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經濟

港交所多招谷IPO 冀提振港股交投 分析：資金退潮生不適時 宜開新水源

【明報專訊】港股交投每况愈下，新股IPO低迷為關鍵之一。港交所（0388）近年不斷開拓新上市領域，先後修訂上市規則引入生物科技股、同股不同權、特殊目的收購公司（SPAC）及特專公司，最近再就GEM重新定位諮詢市場（表1），並大力招攬中東及東南亞等外國公司來港上市。儘管聯交所全方位開發新板塊吸引外國公司，但業界認為，種種新猷面對歐美資金退潮，只能說「生不逢時」。他們建議當局開發中東等新財源，填補市場資金空缺。

明報記者 陳偉燊、田越

港交所過去5年接連出手修訂上市規則，引進更多同股不同權、生物科技公司成績漸現。當中吸引原在美國上市的中國概念股如阿里巴巴（9988）及京東（9618）等中概股回歸港股。至今同股不同權股份更佔港股總市值及交投各四分之一。至於引入未有盈利的生物科技公司，5年來吸引60家公司過來集資1190億元。只是最近推出SPAC即遇冷風，今年3月起更新增特專板，至今只有一家公司申請。

特專板至今僅一申請 上市商會：生不逢時

港交所11月起推出新股電子平台FINI，冀縮短過數至上市時間，減低期間市况逆轉風險。

上市公司商會總幹事黃明偉表示：「商會很早已呼籲當局發展特專板，只是現時市場缺乏國際投資者，生不逢時。」他續稱，就算推出FINI後料可助認購新股的資金不用積壓太久，然而新股市况不好，他料未能發揮作用。至於GEM改革，他認為轉板成本高昂仍是問題，反而公司需要空間及彈性方便注資，並令上市時間表更透明。若要吸納中東資金，他建議提供人家期望參與的科技股及伊斯蘭金融產品等。

學者：港交所單打獨鬥 政府宜多方協調

浸大財務及決策學系副教授麥萃才指出，「市場試推任何新產品，從來成功率都低。印象中近年只有窩輪及牛熊證最成功，其他產品如納指七雄、SPAC及香港預託證券（HDR）均不太成功」。他認為，現時只有港交所單打獨鬥，將來需要政府等多方協調。香港在吸納一帶一路及中東資金方面應更主動，亦要聯合商界及大學長線培訓人才滿足市場所需。信永中和管理合伙人盧華基認為，港股近期流通量不高，與市場資金短缺、高息有關，致投資者欠缺意欲去投資。他相信，要解決困局需要新資金支持，例如吸納南亞、中東投資者參與新股認購及二級市場投資。就算港交所推出特專板甚至FINI，他認為若該等投資者未能得「甜頭」也會流走，因此要回歸基本，最終看內地經濟是否復蘇，帶動估值向好，以合理市盈率招徠。他說：「現時只說產品多元化，不足以持續吸引新投資者。」

（促進港股交投 系列二）

相關字詞﹕盧華基 麥萃才 黃明偉 上市公司商會 港交所

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