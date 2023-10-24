十多年前翻新舊樓 再短炒賺第一桶金

每個物業賺幅約兩成

周稱，她2004年在港大土木工程系畢業，隨即到英國進修經濟學，2005年回港見市况向好，樓價合理，最初以100多萬元購入一個市區舊樓，翻新包裝後售出獲利。她表示，在短短數年間，經她包裝短炒圖利的單位就有20多個，一般持續9個月至1年，平均每個物業賺幅約兩成。

不過，2010年政府宣布推出額外印花稅防止短炒，她形容當時進入「失業」狀態，除轉戰具潛力飲食集團外，亦於2012年成立樂風集團，當年首筆資金僅20萬元，成立初期主力翻新工廈等，5、6年後開始有家族辦公室及外國基金向公司招手，故集團就提供「一條龍」服務，引入資金後由收購、設計、建築到出售，目前集團與不少具國際化房產基金合作，包括英國基金施羅德資本、美國Hackman Fund、永明金融旗下房產基金BentallGreenOak、新加坡房地產私募股權投資公司SC Capital Partners等。

（發展商專訪）