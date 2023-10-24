樂風周佩賢：拒建納米樓 最快下月推洗衣街盤

【明報專訊】政府將於明日公布新一份《施政報告》，市場期望政府將為樓市減辣。作為新晉發展商的樂風集團創辦人及主席周佩賢接受本報訪問時表示，若政府公布減辣，樓市將有半年「蜜月期」，而集團亦會把握時機，最快下月推出集團首個住宅項目，即太子洗衣街樓盤，雖然近年市區樓多以細單位為主，但周佩賢就表明，集團不會興建納米樓，開則會顧及用家擺放家俬等需要。
現持8項目 總投資近百億
周表示，集團目前持有8個物業，預計數年內推售，包括4個住宅及4個工商項目，總樓面涉及約55.24萬方呎，若以購入時之收購成本，連同發展成本計，總投資額涉及近100億元，而該批物業主要集中在油尖旺一帶。
其中作為集團頭炮住宅項目，即洗衣街181至183號，總樓面約2.97萬方呎，項目將提供約50多個單位，主要提供一至兩房戶型，另設特色戶。周強調，集團不會興建納米樓，而在開則時，亦不會單純計算面積大小，會考慮家具的擺放。該盤屬短期樓花，預計明年中交樓，示範單位及樓書已籌備至最後階段，但集團不會急於政府公布減辣後隨即推出，較大機會在11至12月推盤。
周續稱，項目鄰近大型商場，且享優質校網，低層戶可望伊利沙伯中學球場景，中層可望拔萃男書院及加多利山一帶，高層則可享獅子山景，而由於先天條件不同，定價較難參考同區物業，但會按市况及項目質素釐定適合價錢。
樂風集團明年亦擬推兩個住宅盤，當中太子基隆街1至15號，涉約6.75萬方呎樓面，預計提供約110至120伙，並設1至3房間隔，屬集團最大規模住宅項目；至於鄰近南昌一號的深水埗界限街2C至2D號，則涉約2.52萬方呎樓面，提供約60多伙，戶型包含開放式及一房。周氏又稱，集團仍物色收購機會，目標於明年上半年再收購兩至3個項目，包括兩個住宅及一個商業項目，總投資額介乎20億至30億元。
指若減辣 樓市享半年蜜月期
對於新一份《施政報告》，周稱業界期望可「撤多啲」同「減多啲」 ，因本港樓市如持續下滑，對整個經濟均有大風險，她個人期望政府可以延後外來專才買家印花稅，甚至撤銷該稅項以鼓勵外資入市，並減少雙倍印花稅比例，如政府減辣，料樓市可享半年蜜月期，但中長線仍要視乎外在因素而定。