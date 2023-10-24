啟德海灣1期獲準買家查詢 最快今開價

NOVO LAND 2A期擬兩周內推1座

另外，新地（0016）則計劃於未來兩周，加推屯門兆康NOVO LAND第2A期及同系大埔白石角University Hill餘貨。新地副董事總經理雷霆表示，集團將在未來兩周推出NOVO LAND第2A期1座，並同時加推University Hill餘貨。

新地代理總經理陳漢麟稱，NOVO LAND第2A期1座，由1A及1B兩座組成，合共提供410伙，戶型涵蓋1至3房戶，其中包括52伙1房，182伙兩房，156伙3房，另設20伙特色戶，分別望園景、池景，客源料為上車及換樓客，目前NOVO LAND系列累售逾2600伙。

雷霆補充，University Hill未來兩周會上載價單及新銷售安排，項目現時尚餘約200伙餘貨單位。雷又稱，同系與港鐵（0066）合作的天水圍天榮站YOHO WEST則預計下月中推出；至於啟德天璽·天及天璽·海將於今年內推售。雷又認為，樓市「辣招」已不合時宜，冀望政府會作出相關調整。

YOHO WEST料下月中推出

綜合市場消息，本月主要一手成交暫錄約172宗，過去周末連重陽3日長假共錄約21宗；本月暫錄一手成交量較上月同期約240宗，按月下跌近68宗或28%，若本月未有大型新盤開售，本月一手成交量料重返去年11月約227宗低位。