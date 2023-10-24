布少明：《施政報告》左右後市

其中一個重點是，調查發現於《施政報告》公布前，在所有正在租樓住的受訪者中，有意於未來6個月「由租轉買」的比例約13.7%，但假如《施政報告》落實提出有效的「撤辣」或「減辣」措施，有意「由租轉買」的比例則升至27.9%，較撤辣前急升14.2個百分點。此外，根據調查結果，假如《施政報告》「不減辣」或「不撤辣」，只有23.2%受訪者認為樓價將於未來6個月上升；然而，倘若「撤辣成真」，認為樓價於未來6個月上升的受訪者比例則上升至35.1%，增幅高達11.9個百份點。

租金方面，如果《施政報告》「不減辣」或「不撤辣」，認為未來6個月租金會上升的受訪者佔比約33.4%；反之，認為未來6個月租金會下升的受訪者比例，卻輕微下降至32.3%，減少1.1個百分點。撤辣與否相當影響市民對樓市前景、租客「轉租為買」的取態、樓價與租金的走勢的看法，故今次《施政報告》內容，或許近年影響最為深遠的一份。

坊間對投資市場看法負面，近期樓價愈跌愈有，美聯樓價指數最新報145.25點，按周跌近0.5%，連跌9周，本年迄今跌0.54%，為約6年半新低，看來想止跌回穩務必借助「外力」幫忙。所以，今次《施政報告》的「招數」舉足輕重，相信將左右樓市、樓價，以及股市未來的走向。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]