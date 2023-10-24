廖偉強：樓市黎明將至

其實，要做到「眾人皆醉我獨醒」並不容易，尤其是在樓市。筆者處身其中數十年，眼見不少人每當樓價升至令大部分市民都覺得難以接受時，就會出來「話當年」，聲稱要等到經濟出現蕭條期，樓價大幅回落，才是入市的時機；但當這日來臨時，卻會對自己一直期待的入市良機視而不見。這些曾經渴望入市機會的買家，無論跟他們怎樣客觀地分析也不能撇除羊群心理，只想用「寧買當頭起」來解釋一切，永遠繼續等待下去。

事實上，樓價相比前年中的高位，已累積下跌約兩成；而市場上急於套現，在此時願意軟化，對於敢於低位入市的買家而言，確實是利多於弊。此外，在可見的未來，預計會出現的利好消息遠比利淡消息多，例如明日公布的施政報告中，相信會有減辣及其他支持樓市的措施；而政府及商界亦積極引入更多家族辦公室及國內企業落戶香港。促進股票市場流動性小組，亦將提交報告，希望藉新措施扶持股市的發展。在年底前，輸入的外勞將會到位，為勞工市場帶來生氣。

這些利好消息，都有助激活經濟民生和樓市。須知道，香港在過去幾年有如患了大病，醫治及復元都需要時間。現在所見的，其實只是一個進程；措施縱使未即時見效，但並不代表未來不會見到成效。筆者絕對相信，樓市黎明將至，只要推出的措施得宜，很快就會重拾生氣，而香港的經濟民生也很快好起來。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]