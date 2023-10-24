陳永傑：美通脹放緩 加息已近頂

美國勞工部公布，9月份消費者價格指數（CPI）按月上升0.4%，高於預期的0.3%。按年上升3.7%，高於預期的上升3.6%。剔除食品及能源價格，9月核心 CPI 按月上升0.3%，按年升4.1%，兩者同樣符合預期。

9月最終需求生產物價指數（PPI）按月升幅放緩至0.5%，高於市場預期的0.3%，指數按年上升2.2%，高於市場預期的1.6%。扣除食品及能源價格最終需求生產物價指數按月上升0.3%，按年上升2.7%，兩者都高過市場預期，但不算明顯。

美國通脹仍有3.7%，但與最頂位9.1%相比，經已回落了許多，證明加息對壓低通脹產生作用。距離聯儲局2%目標，現在只相差1.7%，只要美息維持高企一段時間，通脹大有可能回落至2%。

紐約聯儲銀行公布，一項對大型銀行調查顯示聯儲局仍有約一年時間，以縮減所持規模仍然龐大的現金及證券。該局對一級交易商調查發現，受訪者預測聯儲局將在明年第三季度停止縮表，預計目前聯儲局持有約8萬億美元資產，降至6.75萬億美元時，縮表將會結束。縮表是聯儲局作為對加息行動的補充，至今經已減持約1萬億美元債券，試圖由金融體系中撤走流動性，令通脹率回到2%目標。

假如能夠明年第三季度停止縮表，對於世界投資市場樓市股市有提振作用。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]