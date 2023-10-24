明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
科技觀潮

投資策略

薛偉傑：中國管制石墨出口 反制效果有待觀望

【明報專訊】10月20日，中國商務部和海關總署聯合發布優化調整石墨物項臨時出口管制措施的公告，宣布將會由12月1日起，對幾種高敏感度的石墨材料及其製品實施出口管制措施。這是兩個部門繼7月3日宣布，由8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制之後的又一重要舉措。一時間，內地不少媒體和自媒體紛紛將之解讀為對歐美日韓的半導體技術禁運的有力還擊。但筆者認為，從種種迹象來分析，中國雖然有意對歐美日韓的遏制予以還擊，但它的各種反制措施仍然處於摸索階段，短期內實在難以產生立竿見影的效果！

中國這次主要是對高純度（純度>99.9%）、高強度（抗折強度>30Mpa）、高密度（密度>1.73克/立方厘米）的人造石墨材料和其製品，以及天然鱗片石墨和其製品實施出口管制。出口經營者需要根據新措施的相關規定辦理出口許可手續，透過省級商務主管機關向商務部提出申請，填寫「兩用物項及技術出口申請表」，並提交出口合約或協議的原件或其複印件、掃描件、擬出口物項的技術說明或檢測報告、最終用戶和最終用途證明，以及外國進口商和最終用戶情况介紹等文件。商務部將會獨立或者會同有關部門進行審查。至於這些高敏感度的石墨材料及其製品的用途，以往較多是應用於固體潤滑劑、耐熱耐火材料、鑄造等傳統工業，但現時最主要是用來製造動力鋰電池的負極。此外，快速充電裝置、汽車和飛機、火箭和導彈（例如其整流罩）、核反應堆等高端裝備，亦會使用到這些高敏感度的石墨材料（但可能需要進一步的深加工）。其中，被認為是最輕、最薄、最高強度、導電和導熱、光電性能最好的新型納米材料「石墨烯」，其實就是單層的碳原子，也是使用高技術由石墨剝離製成。

近10多年躍升至戰略資源

因此，近10多年，石墨逐漸躍升成為新興的戰略礦產資源。2010年，歐盟將石墨列為14種「緊缺礦產資源」之一。2013年，美國將石墨列為「難以獲得的戰略性礦產」之一。2016年，中國大陸亦將晶質石墨列入「戰略性礦產目錄」之內。據報道，以往石墨在潤滑、密封、耐熱耐火材料、鑄造等低端領域的消耗量佔比大約為75%，在新能源汽車、電子訊息、核工業等高科技和高端領域的消耗量佔比只是大約25%。但隨着新能源汽車的產量近幾年以倍數激增，石墨在高端和低端領域的消耗量佔比已經逆轉。其中，單是新能源汽車的動力鋰電池，已經佔了石墨消耗量的50%以上，成為石墨的最大消耗板塊。

一般相信，石墨材料未來的供應短缺，最主要也是出現在動力電池方面。因此，中國這次宣布對高敏感度的石墨材料及其製品實施出口管制措施，也被認為是利用歐美的新能源汽車行業倚賴進口電池或石墨材料，對美國進一步收緊半導體技術（例如圖像晶片）出口中國的限制，以及歐盟計劃對內地的電動車行業展開反補貼調查，予以反制。但筆者相信，短期內實難以看到效果。首先，根據美國地質調查局的數據，截至2022年底，全球已探明天然石墨資源儲量大約是3.3億噸。其中，土耳其的儲量最多，佔了全球的27.3%。巴西排名第二，佔比22.4%。中國大陸排名第三，佔比15.8%。馬達加斯加排名第四，佔比7.9%。雖然在天然石墨的實際開採、提煉和加工方面，中國大陸全球佔比遠高於15.8%，估計它供應了全球天然石墨消耗量的大約67%。但若與稀土和鎵、鍺等資源相比，中國對於石墨供應的掌控能力還是低了一截。中國利用稀土、鎵、鍺等資源也未能實現的反制效果，恐怕很難靠石墨來實現。

料紓內部壓力 向國民「交代」

筆者相信，內地宣布實施這些出口管制措施，主要是向國民「交代」，以保住政府的面子，避免國民覺得它一味捱打、不敢還擊。因為這麽多年來，中國政府一直都是對內政嚴厲，對美國關係卻是處於下把位。由貿易戰以至半導體技術封鎖，中國政府一直都拿不出有效的應對方法，可說是一籌莫展。近兩年，每次中美高級官員會面之後，中美關係都沒有緩和，只有更加緊張。因為美國只是玩弄手段，擺出一種願意主動接觸和討論分歧的姿態。但每次美國官員回國之後，就迅即放出風聲，針對中國的出口管制措施將會加辣加碼。中國政府已經被玩弄了幾次，但卻完全拿不出應付方法，每次只是由外交部表示「中方堅決反對」。

內地政府也曾宣布，制裁美國軍工巨頭洛歇馬丁，以及建立不可靠的外國實體清單等等，而且已經是大約3年前的事情，但結果做了什麽實質工作，有何效果？筆者認為，內地的出口管制措施，以及早就宣布的不可靠外國實體清單，都是尚在摸索初期的反制措施，具體究竟怎樣做，還沒有完整的構思。這與美國對華為和內地半導體企業的技術封鎖的精準打擊、一劍封喉，還相差很遠。當然，之所以出現這樣的局面，也是因為中美對對方科技的倚賴程度並不對稱。

明報記者：薛偉傑

[科技觀潮]

上 / 下一篇新聞

政府谷港股流動性 降印花稅機會大 待特首拍板 中長期研收窄股份買賣差價
政府谷港股流動性 降印花稅機會大 待特首拍板 中長期研收窄股份買賣差價
分析籲吸新資金 可瞄準中東東盟等
分析籲吸新資金 可瞄準中東東盟等
滬深300失守3500關 匯金入市買ETF
滬深300失守3500關 匯金入市買ETF
美10年債息16年來首升破5厘 納指捱沽
美10年債息16年來首升破5厘 納指捱沽
普徠仕：美10年債息看5.5厘 基金持美債淡倉
普徠仕：美10年債息看5.5厘 基金持美債淡倉
拜登任內增逾千萬職位 主要來自服務業
拜登任內增逾千萬職位 主要來自服務業
美息若見頂 星洲或早過港減息
美息若見頂 星洲或早過港減息
富達廖婉菁：看好中國TMT房地產債
富達廖婉菁：看好中國TMT房地產債
準集資王菜鳥 開始錄盈利
準集資王菜鳥 開始錄盈利
星展：績佳股看俏 趁低撈 超配美科技護理金融股
星展：績佳股看俏 趁低撈 超配美科技護理金融股
華懋翻新舊廈 加入ESG元素減空置
華懋翻新舊廈 加入ESG元素減空置
青島啤A股十連跌 指小便事件已報警
青島啤A股十連跌 指小便事件已報警
法央行倡亞洲建ESG分類法吸歐資 籲設碳足印披露準則 冀中國推能源轉變時間表
法央行倡亞洲建ESG分類法吸歐資 籲設碳足印披露準則 冀中國推能源轉變時間表
港綠債佔亞太交易13% 穆迪：有力續增長
港綠債佔亞太交易13% 穆迪：有力續增長
摩通：各國推補貼加快可持續金融進程
摩通：各國推補貼加快可持續金融進程
鄭舒寧：企業數碼轉型創新與成功關鍵
鄭舒寧：企業數碼轉型創新與成功關鍵
鄺翠玲：定存儲蓄保雙線出擊 爭取穩定收息
鄺翠玲：定存儲蓄保雙線出擊 爭取穩定收息
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：季績報捷 港交所Call 20253
金子：季績報捷 港交所Call 20253
張兆聰：建滔積層板回勇可留意
張兆聰：建滔積層板回勇可留意
張兆聰：市場趨悲觀 美股小注博反彈
張兆聰：市場趨悲觀 美股小注博反彈
伍禮賢：安踏今季銷售有望延續增長
伍禮賢：安踏今季銷售有望延續增長
王良享：預測市盈率偏高 美股下調趨勢料持續
王良享：預測市盈率偏高 美股下調趨勢料持續
陳大為：迹象顯示美通脹問題未完
陳大為：迹象顯示美通脹問題未完
袁國守：金融中心應食四方飯
袁國守：金融中心應食四方飯
謝偉銓：延長居屋按揭保證期可助市民安居
謝偉銓：延長居屋按揭保證期可助市民安居
買汽車全保 暴雨水損可索償
買汽車全保 暴雨水損可索償
沈永年：房產交託管公司 宜小心選擇
沈永年：房產交託管公司 宜小心選擇
Frances Donald：經濟或陷衰退 未必壞事
Frances Donald：經濟或陷衰退 未必壞事
許健生：eVTOL將顛覆傳統交通思維
許健生：eVTOL將顛覆傳統交通思維
姜靜：長端美債收益率升 對美匯指數支持有限
姜靜：長端美債收益率升 對美匯指數支持有限
溫傑：大市負面因素多 以指數ETF作部署
溫傑：大市負面因素多 以指數ETF作部署
袁國守：本港地產股短線或炒上
袁國守：本港地產股短線或炒上
林少陽：賭美息走勢 須留意阿克曼部署
林少陽：賭美息走勢 須留意阿克曼部署
技術取勝：中石油處200天線之上
技術取勝：中石油處200天線之上
李聲揚：拆解巴士財團背後財技
李聲揚：拆解巴士財團背後財技
蔡金強：認清自我價值比什麼都重要
蔡金強：認清自我價值比什麼都重要
艾雲豪：基金龍頭為ESG站台
艾雲豪：基金龍頭為ESG站台
李順威：美長債「定期溢價」 減加息壓力
李順威：美長債「定期溢價」 減加息壓力
劉思明：中移短期或受壓 62元可吸
劉思明：中移短期或受壓 62元可吸
瑞銀亞洲：受惠油價高企 中海油購20024
瑞銀亞洲：受惠油價高企 中海油購20024
摩根大通亞洲：大市考驗低位 恒指熊56652
摩根大通亞洲：大市考驗低位 恒指熊56652
周顯：減辣「藥力」消失後 樓價仍看跌
周顯：減辣「藥力」消失後 樓價仍看跌
王弼：趁運通無理捱沽開倉
王弼：趁運通無理捱沽開倉
曾淵滄：憧憬減辣 本地地產股小賭怡情
曾淵滄：憧憬減辣 本地地產股小賭怡情
湯文亮：上市公司遇「敗家仔」 股價才飈升
湯文亮：上市公司遇「敗家仔」 股價才飈升
陳永傑：美通脹放緩 加息已近頂
陳永傑：美通脹放緩 加息已近頂
廖偉強：樓市黎明將至
廖偉強：樓市黎明將至
布少明：《施政報告》左右後市
布少明：《施政報告》左右後市
馬泰陽：樓市淡靜 待新措施扭頹勢
馬泰陽：樓市淡靜 待新措施扭頹勢
嘉湖3房估值上季瀉逾一成 《施政報告》前夕 十大屋苑估值重返6年前
嘉湖3房估值上季瀉逾一成 《施政報告》前夕 十大屋苑估值重返6年前
十大屋苑周末10宗成交 按周升1.5倍
十大屋苑周末10宗成交 按周升1.5倍
啟德海灣1期獲準買家查詢 最快今開價
啟德海灣1期獲準買家查詢 最快今開價
樂風周佩賢：拒建納米樓 最快下月推洗衣街盤
樂風周佩賢：拒建納米樓 最快下月推洗衣街盤
十多年前翻新舊樓 再短炒賺第一桶金
十多年前翻新舊樓 再短炒賺第一桶金
文曜鄰近名校 賞市區繁華景
文曜鄰近名校 賞市區繁華景
健威交投淡 兩房呎價不足1.3萬
健威交投淡 兩房呎價不足1.3萬
規劃退休勿計錯「5條數」
規劃退休勿計錯「5條數」