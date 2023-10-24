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經濟
2023年10月24日星期二
林少陽 細味投資
投資策略
政府谷港股流動性 降印花稅機會大 待特首拍板 中長期研收窄股份買賣差價
分析籲吸新資金 可瞄準中東東盟等
滬深300失守3500關 匯金入市買ETF
美10年債息16年來首升破5厘 納指捱沽
普徠仕：美10年債息看5.5厘 基金持美債淡倉
拜登任內增逾千萬職位 主要來自服務業
美息若見頂 星洲或早過港減息
富達廖婉菁：看好中國TMT房地產債
準集資王菜鳥 開始錄盈利
星展：績佳股看俏 趁低撈 超配美科技護理金融股
華懋翻新舊廈 加入ESG元素減空置
青島啤A股十連跌 指小便事件已報警
法央行倡亞洲建ESG分類法吸歐資 籲設碳足印披露準則 冀中國推能源轉變時間表
港綠債佔亞太交易13% 穆迪：有力續增長
摩通：各國推補貼加快可持續金融進程
鄭舒寧：企業數碼轉型創新與成功關鍵
鄺翠玲：定存儲蓄保雙線出擊 爭取穩定收息
環球經濟數據
金子：季績報捷 港交所Call 20253
張兆聰：建滔積層板回勇可留意
張兆聰：市場趨悲觀 美股小注博反彈
伍禮賢：安踏今季銷售有望延續增長
王良享：預測市盈率偏高 美股下調趨勢料持續
陳大為：迹象顯示美通脹問題未完
袁國守：金融中心應食四方飯
謝偉銓：延長居屋按揭保證期可助市民安居
買汽車全保 暴雨水損可索償
沈永年：房產交託管公司 宜小心選擇
Frances Donald：經濟或陷衰退 未必壞事
許健生：eVTOL將顛覆傳統交通思維
姜靜：長端美債收益率升 對美匯指數支持有限
溫傑：大市負面因素多 以指數ETF作部署
袁國守：本港地產股短線或炒上
林少陽：賭美息走勢 須留意阿克曼部署
薛偉傑：中國管制石墨出口 反制效果有待觀望
技術取勝：中石油處200天線之上
李聲揚：拆解巴士財團背後財技
蔡金強：認清自我價值比什麼都重要
艾雲豪：基金龍頭為ESG站台
李順威：美長債「定期溢價」 減加息壓力
劉思明：中移短期或受壓 62元可吸
瑞銀亞洲：受惠油價高企 中海油購20024
摩根大通亞洲：大市考驗低位 恒指熊56652
周顯：減辣「藥力」消失後 樓價仍看跌
王弼：趁運通無理捱沽開倉
曾淵滄：憧憬減辣 本地地產股小賭怡情
湯文亮：上市公司遇「敗家仔」 股價才飈升
陳永傑：美通脹放緩 加息已近頂
廖偉強：樓市黎明將至
布少明：《施政報告》左右後市
馬泰陽：樓市淡靜 待新措施扭頹勢
嘉湖3房估值上季瀉逾一成 《施政報告》前夕 十大屋苑估值重返6年前
十大屋苑周末10宗成交 按周升1.5倍
啟德海灣1期獲準買家查詢 最快今開價
樂風周佩賢：拒建納米樓 最快下月推洗衣街盤
十多年前翻新舊樓 再短炒賺第一桶金
文曜鄰近名校 賞市區繁華景
健威交投淡 兩房呎價不足1.3萬
規劃退休勿計錯「5條數」
林少陽：賭美息走勢 須留意阿克曼部署
【明報專訊】美國長債息率最近愈升愈急，超出很多人事前所料。美元利率作為全球資產定價的錨，美國利率急升，其所引發的市場反應，不應小看。
相關字詞﹕
細味投資
林少陽
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