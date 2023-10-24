袁國守：本港地產股短線或炒上

即使抱「揀股不揀市」原則，博「一帶一路」受惠股反撲，最終亦落空，反映估值再低，如「基建三寶」之一的中鐵建（1186），預測市盈率僅約2倍，熱錢暫仍無動於中。

展望本周，特首李家超將於明日（25日）發表新一份《施政報告》，其中樓市會否「減辣」或「撤辣」為市場焦點，雖預期事在必行，但「減」還是「撤」，業界亦有爭議，一旦只「減」不「撤」，難保不對港股「踩多腳」。不過，美聯物業布少明指出，不少大型新盤醞釀在10月底登場，反映發展商看好《施政報告》後樓市會復蘇；按此套路，本港地產股短期或有炒上空間。

但要留意，由於重陽節假期關係，今個星期只得4個交易日，况且港股仍在尋底中，故不妨參考今期《溫研股海》欄主溫傑建議，利用指數ETF捕捉反彈機會，免去選股煩惱。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]