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經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：大市負面因素多 以指數ETF作部署

【明報專訊】近日港股表現再次受壓，上周五早上恒指一度低見17,127點，只略高於10月4日17,094點的年初至今低位約33點。今個星期我們會花較多篇幅討論現時影響港股的幾項重要因素，並針對希望分段部署的投資者，提供較適合的策略。

港股下跌，主要受到以巴戰爭、美國債息上升市，以及內房問題等因素困擾。以以巴危機為例，加沙一所醫院遇襲，成為該地區新一輪衝突至今死傷最嚴重的襲擊。伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）呼籲穆斯林國家即時向以色列實施石油禁運。衝突升溫不利投資氣氛，只是現時難以估計後續發展並量化其實質衝擊，大家需要留意事態發展，特別是對油價及全球經濟的影響。另外債息方面，雖然聯儲局主席鮑威爾的言論暗示，當局本月底至下月初的議息會議有望連續兩次維持利率不變，惟10年期債息觸及5厘大關。而陷入困境的碧桂園（2007）未能償還1500萬美元（約1.17億港元）票息及面臨違約風險後，債權人正尋求與該公司及其顧問進行緊急談判。

上述因素固然令大市氣氛續淡，但其實港股尚有利好因素。內地第三季國內生產總值（GDP）按年增長4.9%，優於市場預期的4.5%。今年首三季GDP按年增長5.2%，國家統計局初步測算，第四季只要增長4.4%以上，就可以完成全年5%左右的預期目標。

與此同時，繼中央匯金入市內銀，加上內地多個地方政府發行等別再融資債券，以及大幅收緊借貨沽空門檻，新一輪政策陸續出台。事實上，香港《施政報告》及內地政治局會議即將舉行，料有多項不同範疇刺激政策公布，有望為大市帶來初步支持。

誠然港股走勢仍未明朗，要推斷見底甚為困難，惟基於估值偏低，不排除部分投資者會希望分段建倉，甚至是捕捉超賣後的反彈機會，指數ETF值得大家留意。首先，現時是業績期，投資個股的能見度下降。第二，隨着投資前景變得更加難以預測，意味主動型基金經理需要考慮更多因素來選股，以提高跑贏指數的機會，惟此舉行之不易。在這個不確定性高的投資環境下，投資者不妨透過指數基金作部署，避免承擔主動風險。

在此背景下，最簡單直接的方法是投資盈富基金（2800），其追蹤恒生指數，投資於全部恒生指數成分股，涵蓋多個行業，相比只投資於個別股票，更能減低風險和波動。自2022年9月19日起，基金的管理費和信託人費用已下調，提升成本效益。如果是較進取的投資者，則可以留意追蹤恒生科技指數的ETF，例如恒生科技指數ETF（3032）或南方東英恒生科技指數ETF（3033）。提到恒生科技指數，其包括市值最大的首30家在香港上市的科技公司。就算個股或有興衰，科技永不過時，相關ETF可協助大家捕捉香港科技企業的投資機遇。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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