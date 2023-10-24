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經濟
許健生 前沿科技

投資策略

許健生：eVTOL將顛覆傳統交通思維

【明報專訊】筆者很喜歡看科幻片，經常在電影看到未來的個人交通工具已不只是在地面行駛車，而是在天空飛行。原來過去看的未來已快變成我們的現在；eVTOL將顛覆傳統整個交通行業。

電動垂直起降飛行器eVTOL（Electric Vertical Take-Off and Landing）受到廣泛關注，它代表未來城市空中交通的重要發展趨勢。eVTOL利用電力驅動，相較傳統直升機在耗能、成本和安全方面更具優勢，也符合環保節能的要求。隨着技術不斷進步和商業應用逐步擴大，eVTOL有潛力改變現有交通模式，為城市提供更高效、便捷和環保的空中交通解決方案。

eVTOL技術的發展帶來了許多機遇，但同時也面臨着一些挑戰。機遇方面：1. 城市空中交通：eVTOL飛行器具有垂直起降的能力，可以在城市中快速移動，減少交通擁堵，提高交通效率；2. 環境友好：使用電動動力系統可以減少對環境的影響，降低空氣和噪音污染，對於減少碳排放和改善城市空氣質量具有重要意義；3. 新航空市場：eVTOL技術可以開闢新的航空市場，例如城市接送服務、快遞和物流、旅遊觀光等，為航空業帶來更多商機和收入。同時的挑戰：1. 安全性：eVTOL技術的安全性是一個重要關注點。這些飛行器需要確保可靠的飛行控制系統，並能夠應對各種突發狀况，以確保乘客和地面人員的安全；2. 電池技術：eVTOL飛行器需要高能量密度的電池來提供足夠的續航能力。目前的電池技術在能量密度和續航能力方面仍然有限，需要更多的研究和創新來提高電池性能；3. 空域管理：隨着eVTOL飛行器的增加，空域管理將成為一個挑戰。需要建立有效的空中交通管理系統，以確保飛行器之間的安全距離，並協調地面和空中交通流動；4. 成本和可行性：eVTOL技術的成本目前還相對較高，這限制了其應用範圍和市場規模。需要進一步技術發展和降低成本，提高可行性和商業競爭力。

從經濟角度看，eVTOL的價格相比傳統直升機更具優勢。直升機售價動不動就過百萬美元，而eVTOL價格最平的十多萬美元已可交易。隨着技術成熟，eVTOL機型設計注重長期使用和維護成本，其採用模塊化設計，使用精簡的零件，故整體成本更低。從營運成本來看，eVTOL每小時的電力消耗成本僅4至10美元，遠低於直升機每小時200美元的燃油成本，顯著提升了能源使用效率，符合節能減碳的要求。

在安全方面，eVTOL採分佈式電力推進系統，具備多個獨立葉片和電池組。即使在全部動力關閉時，仍可緩降。此外，eVTOL噪音只有傳統直升機的千分之一，更加安靜。據摩根士丹利預計，到2050年全球城市空中交通UAM（Urban Air Mobility）市場規模將達9萬億美元。eVTOL可取代部分直升機和商務機市場，也可開展載客載貨和空中共享乘車服務。eVTOL概念最初由NASA於2009年提出，2016年Uber推出「Uber Elevate」計劃後引發熱潮。目前全球有200多家eVTOL公司，包括Joby Aviation、Archer Aviation、Lilium、Volocopter等，汽車和航空巨頭也投入這一領域。

就發展現狀來看，全球最大的eVTOL公司是美國的Joby Aviation，第二大是Archer Aviation。一些公司已與航空公司、直升機運營商達成合作，籌劃運營服務。另外，SkyDrive與大阪府政府合作，計劃在2025年世博會上開展試驗飛行。許多公司已獲得互聯網科技公司、傳統汽車與航空公司以及風投的資金支持，一些計劃也得到政府政策支持。

近期，多家eVTOL公司選擇通過SPAC上市，進一步展現這一行業的發展潛力。據Vertical Aerospace估算，eVTOL每乘客每英里的成本僅為直升機的五分之一，具備解決未來城鄉交通問題的潛力，一些公司已宣布具體商業化部署計劃。在亞洲，中國深圳提出發展低空交通，日本也有政企合作的商業化試驗計劃。如深圳市政府近期與上海峰飛航空簽署合作，計劃於今年10月試飛全球首條eVTOL航線，往返深圳和珠海，航程逾80公里，單程航時料僅15分鐘，相對如開車最少兩小時來算，大大減少出行時間。該航線將為大灣區的低空經濟發展提供助力，這將有助推動深圳建設低空經濟中心，引領中國乃至亞洲的eVTOL商業化進程。

筆者認為隨着北部都會發展，很適合引入eVTOL到北部都會作為主要交通工具之一，往返香港市中心與及大灣區。現有的大灣區一小時生活圈概念可大大縮小到15至20分鐘，提升區內人口流動，絕對有助經濟發展，相信發展局需認真研究一下可行性。eVTOL是具影響力的交通技術創新，可提供更高效、便捷和環保的城市空中交通解決方案。隨着商業化部署加速，它有望改變出行習慣，緩解未來城市交通壓力，創造新經濟增長點。儘管仍有技術和法規等挑戰，但eVTOL行業前景廣闊，代表着未來城市交通的一個重要發展方向，邁向三維交通的新世代。

香港電腦商會主席及WebX產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]

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