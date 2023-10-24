袁國守：金融中心應食四方飯

如何能成為國際金融中心？若從消費者的角度去看，或許不難解答。每逢長假期，港人都喜歡前往日台泰或內地旅遊消費，除因價錢較香港平，食物和產品種類亦較多，質素甚至更佳。同理，一個交易所要吸引四方客來，至少產品（股票）種類夠多，且質優（上市的公司盈利穩定增長），否則難與其他市場競爭。事實上，政府和商界早已明瞭這道理，如在港交所（0388）前主席夏佳理帶領的年代，已四出「路演」，冀拉攏世界各地企業來港上市；於2011年，普拉達（1913）及新秀麗（1910）來港招股，當年還傳出Zara母公司、法拉利及曼聯等知名企業也來港集資。

南水瞄準東南亞 西水有中東

「北水」固然重要，但要成為真正「國際」金融中心，媲美紐約證券交易所的marketplace（市集），各方資金不可缺；簡言之要成功，同時分散風險，應食「四方飯」。地理上，香港東面是海，故「東水」可不談；「南水」方面，即東南亞一帶，行政長官李家超亦相當重視，早前率團訪問東協（ASEAN）三國，希望加強本港與東協的關係。

然而，新加坡多年來是東南亞最發達的經濟體，直白一點說是區內「一哥」，已吸納的資金和人才，會輕易流到香港？至於「西水」，目前中國與西方世界的關係難言愉快，幸政商界早已意識到中東資金的重要，假如全球最大型石油企業沙特阿美（Saudi Aramco）落實在港上市，往後有望更多中東公司來港集資，並吸引四方八面資金流入港股。

或可向東歐匈塞兩國招手

還有一方「西水」或「西北水」，就是俄羅斯和東歐，惟俄國遭西方制裁，加上當地貨幣盧布大幅貶值，投資價值打了折扣，相信短期內難再有像俄鋁（0486）的大型俄企來港上市。因此，當前局勢下，或可向匈牙利和塞爾維亞等東歐國家招手，因與中方關係良好，中國中車（1766）旗下中車長春軌道客車剛於上周與塞爾維亞簽約，中國高速動車組將首次出口歐洲，且看本港能否在「一帶一路」中發揮作用。

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[袁國守 投資心戰室]